ROVER否認被放養感恩多機會 終有自己作品感覺如親生仔 演唱會望帶出「同行感」

影視圈
更新時間：00:15 2026-03-13 HKT
發佈時間：00:15 2026-03-13 HKT

ROVER出道兩年終能推出一首自包辦曲、詞、編及監製，真正屬於樂隊的新歌《旗跡》，除了開心之餘，各人也為未來定下目標，希晉望能在30歲前鍛練出靚身形、享仔想進修演技向影視進發、Kim要逼自己做運動令精神續航力提升，而Jason則要提升歌唱技巧及多學一種樂器，望能幫助ROVER有更多好作品。 文、圖：鍾舜英　

ROVER有信心做好每個機會

亨仔（陳鎮亨）、Kim（卓金樂）、Jason（雷濠權）及希晉（王希晉）組成的ROVER將於3月30日在Portal Hong Kong舉行首個演唱會《ROVER 2nd Anniversary Live》。Kim希望這次演唱會帶給大家一種「同行感」，來看騷便有活在當下的感受。Jason期望大家看完這個演唱會，可以放低一些曾經一直想不通的事，帶走一些台上發放出來的能量及信念，相信自己多一些。今年推出《旗跡》，亨仔直指感覺就是自己的親生骨肉，是這兩年來最深刻的一件事，在台上演唱這首歌會很到肉、很有感覺，有真正屬於自己的東西，這感覺的衝擊很大。對於之前傳出ROVER被放養？希晉直指，這就是誤會，有時網上有些人偏激了一點，亨仔說:「我們不是很有錢，但真的有很多機會，如果放養的話便不會有這演唱會，我們是很有信心去做好每個機會。」

4子各有不同目標

未來日子，各人也有各自想進步的空間，希晉希望結他繼續進步，創作上多一些靈感，一定要為ROVER繼續做好音樂及有穩定收入，性格上要成熟一些，更想在30歲前擁有一個靚的體型。Jason希望唱歌上有進步，特意在演唱會前學習一些正統的唱歌方式，也想學多一種樂器如結他或琴，有助於ROVER寫歌及創作出更加多作品，Kim想自己的精神狀態可以續航力強一點，很少運動的他也確立要多做運動，去改善自己的精神續航力。想參與多些影視的演出的亨仔，打算認真去讀演戲課程，問他最想跟哪位演員合作？他說近日看了電影《夜王》，飾演「葵芳」的蔡蕙琪演出相當精湛，很少的戲份也發揮得很好，亨仔覺得這方面真的要學習。

Makeup Artist：Christy Li / Zuo Yuting Hair Stylist：Ryan Tsoi / Daniel Ng Stylist：Calvin Wong
 

