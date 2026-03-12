謝安琪農曆生日獲好友齊聚慶祝 楊偲泳帶同男友張振朗現身祝賀

身為一子一女的母親的謝安琪（Kay），日前她出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，坦言好享受做媽媽，又認為市面上合適年紀做媽媽的演員不多，希望能藉此殺出一條血路。明日（13日）是Kay的49歲生日，但她外貌好像凍齡一樣依然保持年輕，完全不似媽媽級人馬。

Kay有老公張繼聰陪伴左右

Kay今日（12日）在社交網分享吃開年飯兼慶祝生日聚會相，身為老公的張繼聰有份出席外，好友楊偲泳更帶同男友張振朗現身，一向面對傳媒談及男友時即轉話題的她，公然跟男友張振朗同框出現，果然畀足面壽星女。Kay更開心留言說：「齊齊整整食個開年飯，仲慶祝埋我農曆生日，團隊上下一齊，坐埋一枱食吓～笑吓～就係最好嘅祝福，希望新一年事事順利，日日都有開心事、餐餐都同鍾意嘅人一齊食飯，身體健康，平安就是福！」