何雁詩呼籲照顧者應減輕壓力 越南晒水着提升信心丨獨家

33歲的何雁詩（Stephanie）近日與老公鄭俊弘（Fred）及3歲兒子Asher到越南度假，享受親子玩水樂。她換上雙色泳裝晒渾圓蜜桃臀展現自信，坦言產後「肚皮鬆咗」，但學識放過自己。重提她挺身平息兒子飛機拍凳風波，她盼勉勵同路人走出來減輕壓力。 採訪：方騫平

Stephanie出po𠱁自己開心

人妻何雁詩完成新春工作後閃往越南度假，她在社交網派福利，大晒性感三點式泳照，弗爆身材相當吸睛。她笑住解釋大膽舉動：「其實做媽咪已經好攰，Po乜做乜都係要令到自己開懷，做啲提升信心嘅事，唔好影響到自我形象。」Stephanie堅持：「就算做咗媽咪，最重要自己感覺舒服，着得開心。」她坦言產後覺得身材有走樣，肚皮都鬆咗，但已嘗試放下。亦有媽媽網友私訊為她打氣，提醒她不好對自己身材太過焦慮，支持她「鍾意做乜就做乜」。

何雁詩未打算追馬仔

對於會否追生「馬仔」？她斷言：「唔會喇！生完Asher初期都有追多個衝動，𠵱家想做下嘢，而且阿仔需要特別照顧，最驚再生之後身形會再變。」因此她要將生育大計押後，不排除將來年紀大要雪卵。談到患罕見基因突變病「天使綜合症」的3歲兒子Asher狀況，Stephanie指他最近愛上唱歌（哼高音）：「過年前佢雖然病住返學做物理治療，但依然好開心，所以我覺得佢係非常快樂和幸福嘅兒童。」她指兒子每天都會有癲癇，作為家人，要時刻準備：「基本上佢唔算太難照顧，就算兩滴水都可以玩好耐。」

Stephanie被批評唔會惹負面情緒

對於早前兒子搭飛機被指拍打椅背被網民公審風波，她重申坐在兒子前面的是自己媽媽：「Asher唔係全程拍凳，只不過佢開心嘅時候會咁樣。」她強調兒子坐飛機很乖，沒有收過投訴。她坦承：「照顧者一定有好大壓力，未必有人會理解，但大壓力亦要照做，我唔會有太多負面情緒，講真呀，入行咁耐，我面對過好多評價，知道自己盡咗能力就得，正如越南旅程預先計劃定行程及安排，包括飛機座位，盡量將影響範圍減到最低。」她希望用自己的經歷勉勵其他同路人，「唔好令自己太大壓力」。另外，入行17年對唱歌的堅持，她表示即使歌曲未必多人認識，卻如新歌《在無人島上跳舞》內容：「我會繼續跳舞。」

