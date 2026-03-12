陳家樂親自上陣跳橋腳仔軟 張繼聰錫身拍動作場面 《衝鋒：火拼》中對立戲外雙贏｜專訪

陳家樂、張繼聰在警匪電影《衝鋒：火拼》有不少槍戰場面，張繼聰形容在尖沙咀喪開槍非常過癮，陳家樂就話拍到唔夠子彈用。張繼聰表示拍攝高難度動作場面時，會量力而為，直言某些動作以前會「硬食」，現在會考慮是否有必要。陳家樂笑稱拍過不少動作片，最重要是做足安全措施。撰文：黃佩麗、攝影：譚志光

《衝鋒：火拼》在尖沙咀、深水埗、佐敦實地取景

陳家樂、張繼聰在《衝鋒：火拼》正邪對立。張繼聰演悍匪頭目，認為演反派角色具挑戰性。故事中，他和演衝鋒隊警員的陳家樂因為一件往事而引發事端。悍匪對警察自然有大量開槍場面，張繼聰頻呼過癮，「子彈是『任掃』的！記得有場戲，一take就用完所有子彈！」陳家樂稱有兩場槍戰大場面要封街拍攝，其中一場在深水埗的戲份令他印象深刻，「當時氣氛十分緊張，好有真實感，街坊以為發生大件事！」

張繼聰、陳家樂在英皇電影《衝鋒：火拼》中正邪對立，有你無我。

《衝鋒：火拼》左起︰陳國邦、張文傑、方中信、陳家樂調查珠寶店連環劫案。

張繼聰、安志杰這對《衝鋒：火拼》悍匪兄弟在街頭亂槍掃射。

陳家樂、張繼聰受訪宣傳《衝鋒：火拼》。

《衝鋒：火拼》棄CG追求真實感

除了槍戰場面之外，兩人亦要埋身肉搏，事前花了不少時間練習，而動作指導張文傑設計的招式頗花體力，46歲的張繼聰說：「有幾晚拍通宵，真的好累。我不及安志杰（演劫匪）辛苦，有場戲他剛從美國回到就開工，要克服時差去打。我覺得幾開心㗎，另一有場戲，我被陳家樂踢一腳，再抽起我撻出去，我後面是玻璃，全爆了！我是第一次挑戰這種場面！睇playback時，我對自己說︰『原來還做到這些動作，幾好』！」至於年輕一點，39歲陳家樂表示有一場跳橋戲令他膽戰心驚，「起初覺得沒甚麼，去在橋頂，再望落去……真的好害怕！即使有『威也』都會怕，當時方中信（演警長）一齊跳，互相打氣，跳完第一次後就不怕了，反而覺得好刺激！」

陳家樂、張繼聰由戲內鬥到戲外，分別憑《像我這樣的愛情》、《金童》提名金像獎「最佳男主角」，對手有梁家輝、古天樂。

張繼聰形容在尖沙咀拍《衝鋒：火拼》喪開槍，異常過癮。

《衝鋒：火拼》有一幕，陳家樂飛踢張繼聰，再撻佢生魚！

《衝鋒：火拼》在尖沙咀、深水埗、佐敦實地拍攝。

張繼聰終於識得Say NO

提到某些高難度動作雖可用替身，陳家樂稱能做的都想親自做，但張繼聰自爆有一場戲力有不逮，「當時在佐敦一個地獄停車場拍攝，平時寧願被人拖車也不會泊這處！導演（吳家偉）要我踩油轉入一個90度的彎，動作組師傅話經已度好位，叫我不用扭軚盤，踩油就得，當時安志杰坐在車後面，他拍慣動作戲，不害怕是正常的，但我話這樣做，怕撞到人，而且擋風玻璃一定會撞爆撞甩，結果我無做到，交給師傅做，他又成功做到。（不會想試試？）完全無！我是穩重男人，不是年輕人，不會見人試我又試。」提到陳家樂、張繼聰「人夫」和「人父」身份，拍動作戲時可會比以前錫身？陳家樂笑說最重要做足安全措施，太太連詩雅亦十分支持他，「她早排才第一次看《紮職3》，才感受打我拍打戲的辛苦。」張繼聰明言會量力而為，「年輕時有些動作會『硬食』，現在會考慮是否有必要呢？」

陳家樂對於角逐金像獎「最佳男主角」抱平常心。

張繼聰自揭拍《衝鋒：火拼》有一場戲唔敢親身試。

張繼聰早前以「失戀」形容18歲長子張瞻到澳洲升學一事。

陳家樂、連詩雅的愛情結晶品Camila兩歲了！

陳家樂、張繼聰角逐金像獎影帝殊榮

陳家樂、張繼聰由戲內鬥到戲外，分別憑《像我這樣的愛情》、《金童》提名金像獎「最佳男主角」，在梁家輝、古天樂面前，張繼聰形容他與陳家樂是雙贏，認為入圍已是成功。陳家樂則稱不理勝負，入圍等於認同，已是最大的鼓勵，成績會交給天去決定。

張繼聰表示拍攝高難度動作場面時，會量力而為。

陳家樂少拍槍戰戲，卻笑稱拍過不少動作片。

張繼聰憑《金童》角逐金像獎影帝榮譽。

《像我這樣的愛情》題材獨特，令陳家樂得到角逐影帝寶座的機會。