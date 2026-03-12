雲浩影管理身形望練出馬甲線 對新人湧現感憂心 得「優秀流行歌手大獎 」太驚喜

雲浩影（12日）化身品牌大使，到灣仔出席發布會，並主持剪綵儀式。早前香港電台公布《十大中文金曲頒獎典禮》「優秀流行歌手大獎 」部分獎項，雲浩影（Cloud）是名單中其中一員，她憶述當日出席該活動時，還以為自己在玩遊戲抽到獎，怎料大會即時頒發獎項給她，讓她感到十分驚嚇，她說：「獲得這個獎之後，我自覺更優秀，更有動力！」同時透露4月22日推出個人第四張專輯。

雲浩影︰希望公司錫我多啲

問雲浩影是否得知同公司（寰亞音樂）的黃淑蔓（Feanna）早前推出大碟，故爭取資源，趕緊推出專輯？Cloud明言：「公司對旗下每位歌手都十分愛錫，我當然想公司錫我多啲！我要努力多一點，讓公司看到我的潛質，現在有很多新人，好多女歌手湧現，難免有一點點擔心，惟有做好自己。」至於如何做好自己？Cloud表示︰「吃得健康一些，打扮美一些，身形管理好一些，希望練出從未有過的馬甲線！唱歌唱現場要穩定！希望有多一些機會唱現場。其實舉行音樂會，要如何同觀眾交流，這需要練習，我也向公司諮詢，有沒有可能到不同地方演出汲收經驗？」指希望公司為她在澳洲、加拿大等地辦音樂會，從中累積經驗。

Cloud透露，與公司研究推出新碟時選用特別的宣傳方式，可能到街頭宣傳。問她可會考慮Busking? 她賣關子說：「再特別一些，不單是Busking那麼簡單。」