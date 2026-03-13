抗癌歌后豁達面對人生起跌 乳房重建失敗植入物「移位到腋下」隨時會爆：已經受夠唔想再做

52歲李樂詩（Joyce）憑TVB處境劇《真情》主題曲《無悔愛你一生》而為人熟悉，歌曲爆紅唱到街知巷聞，不單成為神劇功臣之一，更因此曲在各地登台job接不完。李樂詩在2021年確診乳癌，需接受手術切除兩邊乳房，其後曾四度進行乳房重建手術卻都告失敗，這讓她深受打擊。'

李樂詩成功擊退癌魔重投音樂事業

近日李樂詩接受好友鍾慧冰的YoTube頻道訪問，成功擊退癌魔的李樂詩重投音樂事業，對於當年抗癌之路，李樂詩說：「好彩檢查出嚟我係第一期，冇擴散出去，但係醫生都覺得我應該切除，因為我有好多粒，抽咗都所餘無幾，所以不，全部割晒喇。」

李樂詩同時接受乳房重建手術

在訪問上，李樂詩表示每年都會做身體檢查，不過當時因為implant疫情，2020年沒有見醫生，翌年再去做檢查，做完乳房X光攝影，看到好像有點東西，結果在醫生建議下再做活組織檢查：「嗰陣我做咗四、五次，因為我有很多粒，因為每一粒都不同，喺等報告係好驚，唔知係第幾期，有冇擴散，又諗到啲仔同老公，如果我喺度佢哋會點？」李樂詩接受完手術後，李樂詩同時接受乳房重建手術：「嗰個手術差唔多做咗8個鐘，做咗個叫 expander（擴張器），因為切除之後，你啲皮會少咗，所以要等啲皮膚漲大啲，等到準備好了，先可以擺個implant入去。」李樂詩續說：「一個月後，開始好似好敏感，嗰個expander差唔多去到腋下，又瘀又痛，完全移咗位。」

李樂詩拒絕再做重建手術

經過醫生檢查，證實是移了位，結果又要動手術拎出，李樂詩說：「過咗一個月又擺返入，點知都係發炎，仲移位到腋下，喺皮膚下面凸出嚟，好一隻角咁，醫生話唔得，要拎返出嚟，擔心嗰個嘢會爆出嚟，最後我都唔想再搞，入到手術室都覺得驚，反正我覺得老公都唔會離開我，所以我覺得要接受，我依然係好靚，就算係平胸都一樣。」李樂詩未有再考究是甚麼原因：「因為我覺得，我已經受夠，唔想再做，又唔會去告醫生，不如做自己鍾意做嘅事，最重要係開心。」現時李樂詩仍要服藥，防止再擴散，經歷過後，李樂詩更加珍惜眼前人，將重心放在老公和三個兒子身上：「開心自己仲喺度，每樣嘢都要樂觀去睇，每個人都會死亡，要珍惜每一段時間，因為人真係好化學。」

