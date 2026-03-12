TVB「劇王視帝」風光不再？現身「明星晚宴」陪食飯500蚊有找 網民大感驚訝：幾時陪唱K？

TVB視帝陳展鵬近年大幅減產，由早年主力拍劇改為登台，去年只參演了大堆頭劇集《玫瑰戰爭》，但尚未播出，亦未見他將接新劇的消息。近日陳展鵬向旅遊業發展，現身多個復活節內地旅行團，出發日期及日數各有不同，最長日數的是4日3夜團，而最便宜的兩天團竟然只需699元便可以見到視帝，一度引起網民討論。

網民對「食飯兼睇明星」感到驚訝

近日有內地旅行在小紅書出PO，陳展鵬將於4月4日在廣東東莞舉辦一場明星晚宴，隨費為¥498（約港幣$567）/位或¥4680/圍（約港幣$5327、10人一桌），宣傳帖文一出，即時惹來網民極大迴響，不少網民對於這種「食飯兼睇明星」的賺錢模式感到驚訝。

只需500多元就可以與陳展鵬接觸

「陳展鵬明星晚宴」將於東莞一酒店內舉行，屆時陳展鵬會在現場唱歌，對於只需500多元就可以與明星接觸，有人說：「可以合照就去，吃個飯聽聽歌不如不去。」、「買100蚊义燒睇電視好過啦。」、「清明節假期，呢個日子好特别。」、「跟他說去直播好了，搞這些吃力不討好的東西過時了，498我拿98去直播間買他東西，剩下400塊給他刷禮物，他都要感謝我。」亦有人覺得影帝都淪落到這樣賺錢：「已經淪落到要陪食飯，幾時陪唱k？」、「甚麼鬼？現在藝人是要這樣工作賺錢的？市場差到這樣了，已經慘烈。」

網民亦有將焦點放在晚宴的菜式上

除了關注票價及陳展鵬的表演內容外，網民亦有將焦點放在晚宴的菜式上，紛紛留言追問：「其實¥498包啲咩食？」、「會唔會淨係得幾碟小菜？」、「有冇鮑參翅肚食？」主辦方回覆指：「歌單曲目由煎pan私人準備，敬請期待。關於菜品我們精心準備地道粵菜佳餚，確保賓客在欣賞表演的同時，也能享受地道風味。」但有網民說：「票直298吧，剩餘200就是吃的，估計就是旅行社團餐的水平？」、「一圍賺3000，十圍30000，咁幾多錢請佢呀？」、「朱咪咪上次在東莞好像也是這個，一邊食飯一邊聽她唱歌，其實感覺還不錯。」

