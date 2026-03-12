姜濤平安抵埗倫敦過百姜糖夾道歡迎 機組人員與保安拉起人鏈護駕 沿路揮手親手接收信及禮物

姜濤前日(11日)出發往英國，於當地時間3月13日晚上舉行首站巡唱《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 - LONDON》，演出場地是倫敦著名溫布萊體育館(OVO Arena Wembley)。昨晚姜濤已順利抵埗，他落機即在社交網派福利，分享在倫敦落機的情況，見機場有過百姜糖熱烈夾道歡迎姜濤，場面虛冚，十多名機組人員和保安拉起人鏈護送他步出禁區，在場姜糖亦非常守秩序並沒發生混亂狀況。

姜濤與監製Edward Chan機艙合照

長途跋涉飛到英國，姜濤也未見疲態，心情大好沿路對到場接機的姜糖揮手，有不少姜糖把握機會送小禮物又遞信給姜濤，他一一親手接收，其中一條片中見到他最終雙手捧滿姜糖送上的禮物，有更多姜糖上前想送禮物給偶像，保安人員見越來越擠擁於是貼身為姜濤護駕，依然有姜糖找機會伸手遞信給姜濤，他也親民繼續收大家的信和禮物。姜濤一到埗除了為姜糖分享落機實況，還大曬自己與監製Edward Chan在機艙合照，更有大頭正面自拍照。