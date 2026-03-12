Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤平安抵埗倫敦過百姜糖夾道歡迎 機組人員與保安拉起人鏈護駕 沿路揮手親手接收信及禮物

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-12 HKT

姜濤前日(11日)出發往英國，於當地時間3月13日晚上舉行首站巡唱《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 - LONDON》，演出場地是倫敦著名溫布萊體育館(OVO Arena Wembley)。昨晚姜濤已順利抵埗，他落機即在社交網派福利，分享在倫敦落機的情況，見機場有過百姜糖熱烈夾道歡迎姜濤，場面虛冚，十多名機組人員和保安拉起人鏈護送他步出禁區，在場姜糖亦非常守秩序並沒發生混亂狀況。

姜濤與監製Edward Chan機艙合照

長途跋涉飛到英國，姜濤也未見疲態，心情大好沿路對到場接機的姜糖揮手，有不少姜糖把握機會送小禮物又遞信給姜濤，他一一親手接收，其中一條片中見到他最終雙手捧滿姜糖送上的禮物，有更多姜糖上前想送禮物給偶像，保安人員見越來越擠擁於是貼身為姜濤護駕，依然有姜糖找機會伸手遞信給姜濤，他也親民繼續收大家的信和禮物。姜濤一到埗除了為姜糖分享落機實況，還大曬自己與監製Edward Chan在機艙合照，更有大頭正面自拍照。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前