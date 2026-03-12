Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵芳蔡蕙琪憑《夜王》彈起處女拍廣告 跟煲煲楊偲泳合體「過檔搵食」

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-12 HKT

憑賣座電影《夜王》人氣急升的「煲煲」楊偲泳（Renci）與「葵芳」蔡蕙琪（Kay）爆紅率先接拍廣告，兩人在快餐店廣告中再度化身性感女公關合體「過檔搵食」，告別五光十色的夜場，到連鎖快餐店「見工」。分別以伶牙俐齒以及「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，最終憑高超「口才」得到認證，成功轉型。

楊偲泳新體驗大飽口福

Renci與Kay對於和連鎖快餐店合作感到開心又感恩，事關可以奉旨狂擦美食，大飽口福！Renci說：「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍攝廣告反而可以邊拍邊食，毋須擔心肚餓，絕對是嶄新體驗！」至於Kay就自認是「肉食女」，她感恩可以將自己的廣告處女作獻出，更指是成就解鎖！

葵芳創意演繹電影金句 

談到廣告中玩轉電影金句，例如「四捨五入」、「呢期最興」、「堅持百貨應百客」等，幽默感十足的Kay繼續發揮創意：「自己最喜歡戲中所說的『開心要嚟，唔開心更加要嚟！』呢句！」Renci則最難忘電影中的志氣金句：「最喜歡『我知你睇我唔起，我洗x你睇得起！』那段對白，因為職業無分貴賤，最緊要互相尊重！」

蔡蕙琪盼原班人馬再合作

Renci與Kay又希望可以原班人馬再合作！Renci說：「自己小時候也經常模仿『姐姐』在櫃檯嗌咪取餐的場景，嘴巴一定緊貼咪高峰，聲音朦朧之間帶點性感，更有『Chok聲』的效果，相當好玩！」Kay則說：「我想挑戰粗獷的角色，例如雙刀火雞之類，安排我到燒味部斬叉燒就Perfect了，事關葵芳不用四捨五入，一定足秤！」
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前