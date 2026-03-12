葵芳蔡蕙琪憑《夜王》彈起處女拍廣告 跟煲煲楊偲泳合體「過檔搵食」

憑賣座電影《夜王》人氣急升的「煲煲」楊偲泳（Renci）與「葵芳」蔡蕙琪（Kay）爆紅率先接拍廣告，兩人在快餐店廣告中再度化身性感女公關合體「過檔搵食」，告別五光十色的夜場，到連鎖快餐店「見工」。分別以伶牙俐齒以及「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，最終憑高超「口才」得到認證，成功轉型。

楊偲泳新體驗大飽口福

Renci與Kay對於和連鎖快餐店合作感到開心又感恩，事關可以奉旨狂擦美食，大飽口福！Renci說：「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍攝廣告反而可以邊拍邊食，毋須擔心肚餓，絕對是嶄新體驗！」至於Kay就自認是「肉食女」，她感恩可以將自己的廣告處女作獻出，更指是成就解鎖！

葵芳創意演繹電影金句

談到廣告中玩轉電影金句，例如「四捨五入」、「呢期最興」、「堅持百貨應百客」等，幽默感十足的Kay繼續發揮創意：「自己最喜歡戲中所說的『開心要嚟，唔開心更加要嚟！』呢句！」Renci則最難忘電影中的志氣金句：「最喜歡『我知你睇我唔起，我洗x你睇得起！』那段對白，因為職業無分貴賤，最緊要互相尊重！」

蔡蕙琪盼原班人馬再合作

Renci與Kay又希望可以原班人馬再合作！Renci說：「自己小時候也經常模仿『姐姐』在櫃檯嗌咪取餐的場景，嘴巴一定緊貼咪高峰，聲音朦朧之間帶點性感，更有『Chok聲』的效果，相當好玩！」Kay則說：「我想挑戰粗獷的角色，例如雙刀火雞之類，安排我到燒味部斬叉燒就Perfect了，事關葵芳不用四捨五入，一定足秤！」

