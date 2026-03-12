Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

臥底嬌娃丨張曦雯展現完美S形曲線震撼網民 何廣沛升呢「最佳男配」驚喜客串

更新時間：18:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-12 HKT

由張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、馬貫東、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等主演的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。

張曦雯超貼身短裙展S形曲線

今日公布的《臥底嬌娃》搶先睇片段中，驚現何廣沛的彩蛋！片段所見，戲內戲外均是「身形擔當」的張曦雯（Kelly），身穿入膊粉藍色超貼身短裙，趴在走廊上拼命擺出撩人姿態，將其完美S形線條展露無遺。值得留意的是，去年Kelly穿着這套粉藍戰衣於街頭拍攝時，相關造型已在網上瘋狂流傳，網民紛紛驚嘆她的驚人弗爆程度。

何廣沛驚喜客串演看更

至於已升呢「最佳男配角」的何廣沛，則似乎飾演熱心看更，與Kelly有不少對手戲，更頻頻互打眼色！何廣沛的驚喜客串，加上Kelly的「最強戰衣」，成為觀眾點所在。
 

