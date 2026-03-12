男神送外賣變伴郎？突襲婚禮現場新郎慘被無視 新娘興奮到以為發夢：還想再來一遍

51歲吳彥祖（Daniel）與混血名模Lisa S.婚後育有女兒吳斐然（Raven），一家三口曾於美國定居， 小休過後，吳彥祖最近轉戰內地，除了進駐小紅書外，還參與綜藝節目。近日吳彥祖在杭州拍攝綜藝節目《風華合伙人》，不過在誤打誤撞下，在一場婚禮上掀起了小風波。

吳彥祖化身伴郎忙忙碌碌找婚鞋

吳彥祖、代旭、井朧當時正錄節目，三人齊齊上門送外賣，買家原來進行接新娘環節，結果新郎即場邀吳彥祖等人擔任伴郎，更化身伴郎忙忙碌碌找婚鞋，有伴娘坦言：「除了新郎其他人都不知道，自己當時激動得以為是做夢，早知道就不堵門了。」

吳彥祖誤打誤撞闖進接新娘現場

吳彥祖今次誤打誤撞闖進接新娘現場，在新郎邀請下參與後續的破門、找婚鞋等婚禮環節，他毫無架子地為一對新人找婚鞋，片段迅速在網上瘋傳，片中可以聽到尖叫聲連連，相信是大家都不相信吳彥祖都來參加婚禮。有網民指攝影師不專心，都沒有在拍新郎新娘，反而被吳彥祖吸引：「這位攝影師能不能不要分心，好好拍新郎新娘。」

新娘感覺在做夢還想再來一遍

伴娘事後在社群發文：「像是在做夢！當伴娘遇到老公了！開門那一刻，我人直接傻掉！原來幸福可以這麼突然，到現在和姊妹們的嗓子還啞著呢。」她形容當時看到吳彥祖的瞬間完全愣住，現場氣氛瞬間沸騰。被吳彥祖搞到「忘我」的新娘更說：「我現在感覺還是在做夢一樣，我第一眼看到的時候，我以為是那種模仿，就不敢相信，非常滿意，還想再來一遍。」

