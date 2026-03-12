Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂無預警現身社交平台搭嘴 與網民互動盡展親民一面

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-12 HKT

古天樂（古仔）早前為電影《尋秦記》宣傳，經常出現戲院謝票與觀眾見面外，更開埋Threads帳戶跟網民互動，令不少網民激讚表現親民。

古仔留言引來大批網民回覆

一向緊貼玩Threads的古仔，不但時常回覆網民，仲會在完全無預兆之下突然搭嘴，呈現幽默一面。今日（12日）古仔嚴如Threads巡邏組長出巡一樣跟網民互動，其中有網民分享馬德鐘演出片段，主題以「當你忙完一大輪，但老闆仲係覺得你好得閒。」戲中的馬德鐘則咆哮大呻說：「全部嘢都係我做㗎！」最爆笑古仔突然本尊現身搭嘴，留言說：「有同事啱啱send俾我！你話佢唔小心定專登呢！」隨即引來大批網民留言回覆古仔，其中有人話：「個同事名係咪得兩個字？」、「可能係唔小心專登咗！、「專登唔小心！」、「唔小心專登，老闆，識做啦！」。相隔十幾分鐘後，古仔又搭嘴另一網民的po，原來這位男網民分享吃牛柏葉的片段，片中的他俯身品嘗牛柏葉，吃得津津有味，並留言說：「食牛柏葉嘅統一姿勢。」古仔搞笑留言表示認同，他說：「又真係要咁食喎！好驚啲汁彈到件衫！」。

