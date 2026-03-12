南慶周教授涉以權謀私姦女友人遭警查 「韓國音樂劇教父」被經理人公司速割席

有「韓國音樂劇教父」之稱的知名舞台劇演員南慶周驚爆性侵醜聞，因涉嫌「利用權勢性交」遭警方調查，並已於上月移送檢方。昨日（11日）有消息透露，首爾方背警署上月已將南慶周以強姦罪名移送首爾中央地方檢察廳，但並未對其進行拘留。南慶周被指控於去年底，在首爾瑞草區性侵一名女性熟人。

南慶周教授人設崩壞

據報道，受害者事發後離開現場並立即報警。警方隨之展開調查，南慶周強烈否認指控，堅稱未曾進行性侵。然而，警方在調查過程中取得足夠證據，並將案件移交檢方。目前韓媒試圖聯絡南慶周本人作回應，但未能聯絡上，南慶周更已關閉社群媒體帳號，停止與外界聯繫。南慶周是韓國第一代音樂劇演員，1985年憑音樂劇《波吉與貝絲》出道。在入行40年間，他曾演出《吉屋出租》、《媽媽咪呀！》、《芝加哥》、《歌聲魅影》和《第42街》等多部著名音樂劇。南慶周亦在弘益大學擔任表演藝術系副教授，事件爆發後，該校已對其進行人事處分，他目前已被停職。跟他合作多年的經理人公司Clover Company今日（12日）亦透露，他們與南慶周的專屬合約已結束，暫未清楚該公司是否因為今次性侵事件而跟他解約。