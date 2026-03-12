MC DingDong死性不改直播打女人扯頭髮 A女拒和解正接受PTSD治療

4年前涉醉駕而一度聲名沉寂的韓國著名主持人MC DingDong又再出事，今次更因為在直播節目中暴打女直播主而惹官非！日前一段MC DingDong在網上直播中毆打女直播主的片段在網上瘋傳，事緣近日他參與一場「Excel直播」，參與者根據打賞排名進行比賽；其後一名打賞人要求其他女直播主嘲諷、謾罵MC DingDontkg，其中女直播主A小姐重提他當年的醉駕事件，令他頓時理智線斷裂，一怒之下便抓住A女的頭髮，並連續毆打了她數拳，現場眾人都因此非常震驚。

MC DingDong短訊狂炸事主

A女（10日）發表聲明透露：「我目前正在接受創傷後壓力症候群（PTSD）和恐慌症的心理治療，並已獲得醫療證明，需要兩周的休養期。我經已聘請了律師並提起訴訟。」A女補充說：「起初我並不打算起訴，但在看到MC DingDong的態度後，便改變初衷。」及後MC DingDong傳短訊給A女，承認自己太魯莽，並願意支付1,000萬韓圜（約5.3萬港元）作和解，但遭A女拒絕，她表示：「許多觀眾都說，和解對他有好處，我的經理人公司似乎也希望如此，所以我正在考慮。」續說：「MC DingDong一直給我發道歉短訊，但我要求他透過律師聯繫我。訴訟已經提出，我會根據判決結果來決定是否和解。」

MC DingDong道歉

而MC DingDong昨日（11日）受訪時，率先向外界致歉，「對於引發爭議，我感到很抱歉。」他解釋指，當時同時被3個人辱罵，感到不知所措，A女還拿醉駕事件嘲諷他，才令其失控，「因為那次事件，我退出了所有原本出演的節目。之後也做過外送、送貨，甚至去過醫院工作。被完全不認識的人辱罵，一時之間就不自覺做出了失控的行為。」