Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MC DingDong死性不改直播打女人扯頭髮 A女拒和解正接受PTSD治療

影視圈
更新時間：14:16 2026-03-12 HKT
發佈時間：14:16 2026-03-12 HKT

4年前涉醉駕而一度聲名沉寂的韓國著名主持人MC DingDong又再出事，今次更因為在直播節目中暴打女直播主而惹官非！日前一段MC DingDong在網上直播中毆打女直播主的片段在網上瘋傳，事緣近日他參與一場「Excel直播」，參與者根據打賞排名進行比賽；其後一名打賞人要求其他女直播主嘲諷、謾罵MC DingDontkg，其中女直播主A小姐重提他當年的醉駕事件，令他頓時理智線斷裂，一怒之下便抓住A女的頭髮，並連續毆打了她數拳，現場眾人都因此非常震驚。

MC DingDong短訊狂炸事主

A女（10日）發表聲明透露：「我目前正在接受創傷後壓力症候群（PTSD）和恐慌症的心理治療，並已獲得醫療證明，需要兩周的休養期。我經已聘請了律師並提起訴訟。」A女補充說：「起初我並不打算起訴，但在看到MC DingDong的態度後，便改變初衷。」及後MC DingDong傳短訊給A女，承認自己太魯莽，並願意支付1,000萬韓圜（約5.3萬港元）作和解，但遭A女拒絕，她表示：「許多觀眾都說，和解對他有好處，我的經理人公司似乎也希望如此，所以我正在考慮。」續說：「MC DingDong一直給我發道歉短訊，但我要求他透過律師聯繫我。訴訟已經提出，我會根據判決結果來決定是否和解。」

MC DingDong道歉

而MC DingDong昨日（11日）受訪時，率先向外界致歉，「對於引發爭議，我感到很抱歉。」他解釋指，當時同時被3個人辱罵，感到不知所措，A女還拿醉駕事件嘲諷他，才令其失控，「因為那次事件，我退出了所有原本出演的節目。之後也做過外送、送貨，甚至去過醫院工作。被完全不認識的人辱罵，一時之間就不自覺做出了失控的行為。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
6小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
7小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
4小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
23小時前