歐陽妙芝躋身「最強星媽」 大仔步細佬後塵挑戰真人騷《全澳一叮》 高顏值加音樂才華震驚全場

港姐出身的歐陽妙芝在2004年與金融才俊方時俊（Steven）並誕下大仔方玉丞（Achille）和細仔方玉亨（Atilla），兩個兒子盡得父母的真傳，同樣是靚人一族，細仔方玉亨自幼喜歡跳舞，曾參加選秀節《亞洲超星團》，可惜最終以18強止步，未能出道成為「Loong9」成員。不過，他未有放棄追夢，方玉亨後來赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》並成功躋身100強，成為唯一香港代表，歐陽妙芝亦百分百支持兒子追夢。

歐陽妙芝大仔方玉丞同樣充滿表演慾

歐陽妙芝的大仔方玉丞在13歲的時候，主動向父母提出到澳洲升學，當時歐陽妙芝尊重兒子的意願，給他去闖一闖，不經不覺，歐陽妙芝的大仔方玉丞已經20歲了，但原來同樣充滿表演慾， 早前參加真人騷《全澳一叮》（Australia's Got Talent），憑其pop-punk風格功晉身21強。

歐陽妙芝大仔方玉丞參加真人騷《全澳一叮》

歐陽妙芝一直很支持兒子追夢，今次到大仔方玉丞參加真人騷《全澳一叮》（Australia's Got Talent，她在IG貼上方玉丞演出的片段，片中所見，方玉丞信地彈奏吉他，隨音樂擺動身體自彈自唱，表現入型格夠，歐陽妙芝寫道：「So proud I cried（感到驕傲，我都哭了）。」方玉丞身形好高大，比約177厘米身高的歐陽妙芝更高，而且五官標緻，遺傳媽媽的高顏值。目前在大學主修國際商務和考古學科目，不過私下熱愛克音樂和搖滾樂團Blink-182，近期，Achille夥拍朋友組成二人音樂組合—whereshewasband，不時上載自彈自唱的短片及演出的動態。

細仔方玉亨出道意願強烈

細仔方玉亨出道意願強烈，減肥成功後曾參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，突變「長腿Oppa」引起關注。歐陽妙芝多次現身活動支持細仔，更陪伴細仔北上受訓。雖然最終在《亞洲超星團》18強止步，但方玉亨沒有放棄做明星的夢想，在2024年再參加韓國選秀節目《PROJECT 7》，是唯一一位躋身100強的香港參賽者，方玉亨曾分享在韓國當練習生的殘酷經歷：「其實我覺得選秀雖然係一個好好嘅方法畀好多練習生去出道又或者出名少少，但係我覺得可能成個系統可以變到冇咁劇烈。因為之前我喺韓國嗰邊可能日日練到凌晨五點，跟住瞓一個鐘朝頭早七點八點又要繼續練習，頭嗰日基本上日日都有哭夜晚。」

