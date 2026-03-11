柯煒林未獲舞台劇獎提名 以謙卑態度面對 繼續服用藥物對抗癌症

柯煒林（Will）今日（11日）出席男裝品牌春夏系列發布活動，對於主演電影《大濛》獲第五十屆香港國際電影節（HKIFF）安排在4月3日及5日於文化中心各有一場放映。柯煒林坦言有游子歸來的感覺，因為該片在台灣獲得不俗成績，當時不覺得拍攝辛苦，反而睇返幕後花絮後覺得自己好堅強，因獨自一人在台南面對一個很喜歡的劇本，亦有畀壓力自己要做得更好，「如果搵得我呢個香港演員，就想有一種要求，有一種責任感，暫時呢部戲喺台灣觀眾眼中係ok嘅，希望帶到返來香港唔會令大家失望。」

柯煒林需會見醫生觀察情況

至於早前確診肺腺癌第四期的他，談到現時身體狀況？他笑言不俗，繼續服用藥物，並會見醫生觀察情況。提到他有份演出的舞台劇《笨蕉大劇院》，未有在應屆舞台劇頒獎禮獲提名。柯煒林自認是演出舞台劇新手，以謙卑態度面對，加上該劇演出期間，自己身體出狀況，但並未因此而耽誤，還能夠上台演出，雖然葛民輝無份獲提名，不過相信前輩們比他更寬心。