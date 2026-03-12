江美儀被轟「無禮大嬸」豁達認衰：笑多啲 舊劇翻熱解開15年心結丨獨家

54歲視后江美儀之前因TVB深夜重播15年前劇集《名媛望族》，憑「三姨太」一角再度人氣急升。不過人紅是非多，佢向來直率嘅性格成為網民攻擊目標，有人出帖狠批佢「港嬸自大、無禮貌」。面對「無禮大嬸」指控，江美儀坦然接受，更自我檢討：「可能我唔笑個樣比較衰，而家笑多啲。」採訪：方騫平 攝影：林賓尼

江美儀拍護老院社企廣告

江美儀憑藉《名媛望族》的霸氣演出再次成為網民熱話。乘着人氣回升，江美儀接拍護老院社企廣告，片中緊隨《名》劇晒英文，呼籲大家「like」、「share」及「subscribe」，笑言自己猶如變身英文老師，被發掘到另一面才華。畢業於知名英文中學的她，入行前做秘書時老闆都是外國人：「我嘅英文程度一定唔止得講『I go to school by bus.』」她開心表示總算冇丟中學嘅面子。

江美儀「重口味」變成勵志故事

當年江美儀的黑絲造型曾被斥「重口味」成為最大心結，她一度自責「陀衰家」，擔心影響收視、教壞細路。這個「重口味」標籤一直跟隨她，甚至延伸到和馬國明《衝上雲霄》的姊弟戀角色。沒想到時隔十五年劇集翻hit，觀眾反而激讚演出，令她感觸良多：「當年可能行得太前，𠵱家啲人開放啲，可以好接受。」「鹹魚翻生」更令她悟出人生道理：「唔好諗住𠵱家唔得，可能之後會出人頭地呢？即使今日冇人欣賞，但遲早就會被看見，一定不能氣餒hea拍。我呢個係一個好勵志嘅故事，諗都諗唔到一覺醒來，個世界唔同咗。」

江美儀變nice後感情未有着落

令她始料不及，網民更發揮創意將她劇中的對白製成電話鈴聲，笑言以後登台可以「用呢首歌搵食」，成為自己的「飲歌」。另外，就連十幾年前做模特兒的靚相都成為「出土文物」。不過，人紅是非多，江美儀的直率性格再次成為網民討論焦點。有網民在社交平台Threads上發文，狠批她「港嬸自大、無禮貌、乞人憎」，更質疑她用「真性情」來包裝自己。面對突如其來的惡意攻擊，曾歷盡事業與感情起伏的江美儀作自我檢討：「可能我唔笑個樣比較衰，𠵱家笑多啲，同埋客氣啲對人囉。」變nice的她自言還未有伴，感情一切隨緣。

江美儀爆老本食得七七八八

儘管有人氣，但她坦言收入暫時未有激增，更笑住自爆老本都食得七七八八啦：「啱啱拍完兩劇，之後上大灣區做TVB節目，𠵱家大環境唔好，有嘢做屋企有飯食已好好㗎啦，乜狀況都接受，唔好咁上心，大家要保持正能量繼續努力。」最後問到五十四歲的江美儀會否再以黑絲造型拍劇？她大笑道：「我知你錯過我青春期，希望你唔好錯過我嘅更年期！」