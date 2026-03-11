Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Stanley談婚禮只負責畀錢 爆Alina秘魯旅行飲死藤水：嘔到死 透露MIRROR下月舉行簽唱會

更新時間：20:45 2026-03-11 HKT
MIRROR成員邱士縉（Stanley）今日（11日）出席男裝品牌春夏系列發布活動，提到李健宏（KB/Kevin Boy）早前分享滑雪照片，其中有王智德（Alton ）及周秀娜等。Stanley表示今次與Alton同行，不過未有見到周秀娜。

Stanley撇下Alina去滑雪

當笑他撇下未婚妻李炘頤（Alina）去滑雪，Stanley笑指未婚妻已到秘魯旅行，可能對方下嫁前要洗滌身心靈。他笑說：「佢飲死藤水，仲話飲完嘔到死，無話睇到乜，聽覺突然放大好多咁。」談到未婚妻飲死藤水是否想回憶跟他的前世姻緣，Stanley笑指Alina曾經查問前世今生，指他是一隻烏蠅不停追住對方。

Stanley最重要聽從另一半說話

提到MIRROR工作近況，Stanley透露下月7日舉行簽唱會，亦會拍攝團綜，早前更為新團歌錄音，並已排期會拍MV。談到工作忙碌，能否為婚禮安排妥當？他笑言自己只負責畀錢，最重要聽從另一半說話，但不能沒有要求，自己的要求只要對方開心，更認為婚禮主題要靚，來賓要玩得開心。問到可有計劃渡蜜月地方，他坦言未計劃，待舉辦婚禮後再作打算。
 

