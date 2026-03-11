Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張國榮收$1拍《流星語》導演張之亮感難忘 范卓賢唱户外騷曝光率日增

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-11 HKT

《第四屆香港流行文化節》宣傳活動今日（11日）在東九龍文化中心舉行，導演張之亮，作曲家、二胡家朱芸編與歌手范卓賢（Jacky）出席。《全民造星VI》季軍范卓賢將演該文化節「IMAGINELAND 2026」户外騷，他今天即場演唱兩首歌曲，包括新歌《淚光萬歲》。

《流星語》4K修復版上映

此外大會於4月26日在文化中心放映由張國榮（哥哥）主演之電影《流星語》4K修復版，導演張之亮講述當年拍攝時面對金融風暴，業界因為此成立了「創意聯盟」，他寫好《流星語》劇本，在爾冬陞導演介紹下認識了張國榮，得對方應承不收費演出，惟礙於合約問題，要象徵式在合約上寫上一元酬勞。張國榮大讃張國榮在拍攝過程中放下自己，沒有巨星架子，「因為哥哥不想為其他演員添壓力，反而是遷就其他人，藝德非常之高！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
9小時前
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
樓市動向
8小時前
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
影視圈
9小時前
正確做法是死都唔開分店｜周顯
正確做法是死都唔開分店｜周顯
投資理財
6小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
影視圈
4小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
8小時前
SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！｜Juicy叮
SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前