張國榮收$1拍《流星語》導演張之亮感難忘 范卓賢唱户外騷曝光率日增

《第四屆香港流行文化節》宣傳活動今日（11日）在東九龍文化中心舉行，導演張之亮，作曲家、二胡家朱芸編與歌手范卓賢（Jacky）出席。《全民造星VI》季軍范卓賢將演該文化節「IMAGINELAND 2026」户外騷，他今天即場演唱兩首歌曲，包括新歌《淚光萬歲》。

《流星語》4K修復版上映

此外大會於4月26日在文化中心放映由張國榮（哥哥）主演之電影《流星語》4K修復版，導演張之亮講述當年拍攝時面對金融風暴，業界因為此成立了「創意聯盟」，他寫好《流星語》劇本，在爾冬陞導演介紹下認識了張國榮，得對方應承不收費演出，惟礙於合約問題，要象徵式在合約上寫上一元酬勞。張國榮大讃張國榮在拍攝過程中放下自己，沒有巨星架子，「因為哥哥不想為其他演員添壓力，反而是遷就其他人，藝德非常之高！」