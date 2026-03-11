Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭秀文演唱會2026丨Sammi首登啟德主場館 《You and Mi》終站日期、演出詳情懶人包

影視圈
更新時間：18:58 2026-03-11 HKT
鄭秀文啟德演唱會2026丨樂壇天后鄭秀文（Sammi）繼2024年紅館演唱會及亞洲巡迴演出後，早前傳出她將首登啟德主場館舉行演唱會，令全城期待。今日（11日）鄭秀文在IG公布其亞洲巡迴演唱會的最終站詳情，鄭秀文將於2026年7月10日及11日，歷史性首次踏足香港啟德主場館舉行《You and Mi concert.》，消息一出，立即引來歌迷熱切期待。

鄭秀文啟德演唱會令歌迷期待

鄭秀文在IG發布了一段氣勢磅礡的宣傳影片，背景正是可容納五萬人的啟德主場館。她興奮地寫下：「人生第一次『啟德』開show。」並向歌迷發出感性約定：「上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。Mi 約定你們。將最好的自己交出。」這不僅是鄭秀文演藝生涯的新里程碑，更是她與歌迷之間一場重要的約定。

《You & Mi》巡迴演唱會終章——啟德主場館

《You and Mi concert.》自2024年於香港紅館起跑後，於2025年移師澳門、2026年4月登陸吉隆坡。這次在啟德主場館的演出，將是整個亞洲巡迴演唱會的最終站，意義非凡，為整個巡演劃上完美句號。

鄭秀文啟德演唱會2026詳情一覽

演唱會名稱： 《You and Mi 鄭秀文演唱會2026‧亞洲巡迴終點站》

演出日期： 2026年7月10日（星期五）及11日（星期六）

演出地點： 香港啟德主場館

門票詳情： 票價及公開發售日期待定，請密切留意主辦單位稍後公佈。

鄭秀文啟德演唱會2026宣傳片：

