《回魂夜》李太神隱逾20年罕露面 卸艷麗光環回歸平淡 傳已為人母轉型做導師

56歲袁文傑加入TVB後憑電視劇《不懂撒嬌的女人》飾演霸氣大老闆「游俊傑」而備受注目，其後加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，再憑「潮偉」一角入屋，與「熊尚善」滕麗名的感情線被視為「最佳CP」，不過曾因分享「感謝」短片被揣測離巢，袁文傑至今未有為事件作出回應，但社交平台工作聯絡已變更為個人電郵。

袁文傑與古巨基是藝訓班同學

近期袁文傑頻頻四出散心，亦與好友們聚會，日前袁文傑在IG貼上與藝訓班同學聚會的相片，原來袁文傑當年曾報讀TVB藝訓班，後來再加入亞視。今次袁文傑帶來不少驚喜，除了古巨基是同學外，還有很多位久未露面的藝人參與，包括曾主持《 閃電傳真機 》的「Idy姐姐」顏菁葦，與及曾在周星馳經典電影《回魂夜》飾演李太的譚淑梅（Carol）。

譚淑梅驚喜現身撞樣股壇猛人

袁文傑稱今次聚會是為了慶祝大家認識35年，負責統籌的古巨基不單與兒子古晉匡（Kuson）出席，還請到當年藝訓的兩位導師傅月美（May姐）及張之珏出席，袁文傑留言說：「好開心超興奮一個晚上，亦都係我哋呢班同學仔女認識35週年的日子，感謝基仔安排一切，一句：彼此珍惜相見的時間，過去。現在，將來…亦要感恩May 姐傅月美老師及張之鈺老師的教導，我哋呢班同學仔，係一世嘅同學仔，仲有新加入6歲大嘅靚仔同學Kuson，我哋係第四期藝員訓練班！」在片中，袁文傑逐一介紹同學仔，又與古巨基自拍：「其實我同基仔都係同學嚟㗎！」古巨基搣住Kuson塊面，說：「佢都係我哋同學㗎！」袁文傑又問：「係咪好靚仔呢？」不過最令人感到驚喜，竟然發現譚淑梅的身影，自從1998年演出完《生化壽司》絕跡影壇，期間只曾在2007年港台節目《性本善》絕跡娛圈，譚淑梅多年來未有再現身人前，神隱28年的譚淑梅留有一把長髮，臉上留有不少歲月痕跡，撞樣股壇猛人「青姐」胡孟青。

譚淑梅演出《回魂夜》成集體回憶

譚淑梅曾在電影《回魂夜》飾演李太，劇情講述住在公屋的李老太在梯間跌死，於是「頭七」回魂之夜上了孫仔身，欲向兒子及媳婦報仇，其後李先生找屋邨保安隊幫忙，保安隊長「盧Sir」發現原來李老太被兒子和家嫂殺死，而夫婦為了掩飾罪行要脅盧Sir跳樓，自稱是「捉鬼專家」的「Leon」周星馳卻錯手殺死李先生，而李太太就穿上紅衣跳樓，臨死前發誓在回魂之夜回來報仇，譚淑梅的演出成為不少人的集體回憶，早年曾有網民貼出譚淑梅的相片並稱「真人好有料」，有網民留言讚譚淑梅「算keep得好」，接着再有人留言：「在2008年夏天，在大嶼山長沙的巴士站，見她和一個穿幼稚園校服的小妹妹在校巴，相信當時她住在附近的村屋。」、「佢女女都好大個啦，而家應該差唔多20歲。」、「之前search 到佢自己開咗一間教小朋友唱歌，演戲嘅學校喺葵涌，而家唔知仲喺唔喺度。」、「我幾年前在工聯會學手工藝course，佢喺導師，我覺得佢好面熟，在電影《回魂夜》見過，便直接問佢喺唔喺譚淑梅，佢點頭認。」譚淑梅在90年代入行，入行初期拍過廿多套部電影，主要代表作有《回魂夜》、《鹿鼎記 II 神龍教》，在《鹿鼎記2》中，譚淑梅飾演「阿珂」李嘉欣的師姐，有人說：「最記得細個時啲大人話，其實呢個五官都好靚。不過隔離係李嘉欣，無法啦。」

袁文傑被揣測離巢：