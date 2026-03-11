添麥菲查洛美北京出席新片首映禮 與導演用中文寫新年揮春 被機械人打前空翻震懾

金球影帝添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）日前現身成都後，昨再到北京為新片《Marty Supreme：癲造之才》出席首映，他與導演Josh Safdie被兩個機器人的表演震驚，機械人被請到台上與添麥菲互動，看到機器人輕鬆做了兩個前空翻，添麥菲當場被震懾住，露出一臉的不可置信，另一隻手則一直緊緊捉實身邊的導演。機械人又拿着乒乓球拍示範正手及反手擊球，都讓添麥菲睇得十分投入，他亦坦言「有點嚇人」。

添麥菲認出孫穎莎

首映上，添麥菲與導演用中文寫新年揮春，分別寫有「日進斗金」與「招財進寶」，居於北京的前NBA球星Stephon Marbury都是首映禮座上客。前日添麥菲抵達北京後，到胡同閒逛感受當地生活氣氛，並且在一間小店意外看到了奧運乒乓球金牌選手孫穎莎的海報，他即時認出女方，再用標準中文興奮喊出：「孫穎莎！我要買這個！」日前，他在成都除了到公園睇民眾跳廣場舞外，又與老人家打乒乓球，最搞笑是他更當起小販賣「霉豆腐」，有客人霸氣表示要將攤位的豆腐全部買下，添麥菲立刻變臉，換上燦爛笑容，並以中文表示：「這我自己做的。」接着他以乒乓球拍熟練地切豆腐、調味等，影片公開後，一度有不少人認為是「AI影片」，後來證實真的是添麥菲做小販。添麥菲今年憑《癲造之才》入圍奧斯卡影帝，呼聲與《罪人們》Michael B. Jordan不相伯仲，很有可能拿下生涯第一座小金人，奧斯卡將於香港時間下周一早上舉行。