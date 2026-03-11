Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮素波率後輩拍片歎懷舊點心 八旬打匹克球展功架

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-11 HKT

馮素波（波姐）早前新春期間大嘗時令美食，體重也增加了不少，但近期愛上打「匹克球」的她完全冇有怕，但打波需要對手，波姐特別相約飲食網絡節目「嘆世界突擊隊」的Madam 黃婉曼(Icy)，女特務梁茵（Kiko）、 羅堃尉（Karen），男特務鄭詠謙（Mo）和鄭嘉豪（Rocky），以及於中港全網百萬粉絲的新特務成員 Kelly可人一齊切磋球技。

馮素波身手矯健

儘管波姐已年過八旬，但在匹克球場上仍如魚得水，無論是發球、旋球和擊球，波姐依然動作敏捷、凡觸球時均能輕鬆處理，讓一班後生仔看得目瞪口呆、自愧不如，只好叫波姐「拍下留情」，波姐表示：「可能童年時曾學習粵劇，一直都有練功練氣，所以我的運動細胞和年輕人相比尚算可以。而且到我們這年記，真的要盡量去嘗試新事物，這才不枉此生。」

黃婉曼客串做點心姐姐

眾人切磋完球技後，一班後輩說要帶波姐補充體力，即時浩浩蕩蕩去了裝修充滿懷舊色彩、有百幾年歷史的酒家大歎懷舊點心和菜式，黃婉曼更在現場客串做點心姐姐，推着點心車把美食送到滿臉笑容的食客面前，她說：「和家人朋友一起分享美食，是一件很開心的事，就好像和波姐打完波便過來吃點心，聽她分享昔日娛樂圈的有趣事，她更會教我們待人處事的道理，我和一班年輕特務也獲益良多，食飽後便相約下次打波減磅，所以大家也非常期待每次和波姐的『相聚一刻』！」眾人在品嘗美食時更巧遇食神韜哥，在韜哥安排下，隊員們更突擊廚房參觀美食製作過程，紛紛豎起大拇指點讚。

