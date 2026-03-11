Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煙害廣告小男孩12年後轉變驚人 徹底擺脫「病樣」變爆肌小鮮肉 撞樣姜濤IG私照曝光

影視圈
更新時間：16:01 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:01 2026-03-11 HKT

世界衞生組織（世衞）《煙草控制框架公約》第11條要求以煙害圖象警示來警告大眾有關吸煙的危害。香港在1983年引入文字健康警示，及後逐漸加強，並在2007年採用煙害圖象警示，到了2018年，政府更新圖象警示，將圖象警示數目由6個增加至12個、擴大圖象警示由佔煙包兩個最大表面面積50%至85%、及必須顯示「請為你的下一代戒煙」的健康忠告及戒煙熱線（1833183）。

「病樣小男孩」撞樣初出道的姜濤

曾於12年在煙害廣告中亮相的「病樣小男孩」近日於 Threads現身，他的近況再度掀起網民熱議。原來這個曾以病態形象提醒吸煙危害健康的「病樣小男孩」叫Ugo，不經不覺已成為17歲的大男孩，外型與昔日「病樣」截然不同，外形健碩充滿星味，有點撞樣初出道的姜濤！

相關閱讀：「Jacky仔」王樹熹淡出幕前多年現況曝光 移居日本轉行從事一行業 親解告別演藝圈之謎

「病樣小男孩」Ugo操出結實腹肌

「病樣小男孩」Ugo以帳號「shing8k」活躍社交平台，近日分享當年自己於年僅5歲時拍下的廣告圖，對比目前照片並寫道：「you broke my heart」，從近照中睇到，當日的煙害廣告男童變成小鮮肉，留有一頭中長曲髮，操出結實腹肌，粗壯手臂青筋曝現，更帶點韓仔風格，Ugo笑稱：「原來我2024年有po過。」還有人留言：「原來父母食煙，會導致個仔咁靚仔」，不過Ugo回覆：「我屋企人冇食煙~ 當年係拍廣告先呢個look。」接着亦有留言：「以前真係以為你食二手煙食到就嚟死。」、「而家啲煙仲有印你個樣？個版權唔通簽咗一世？」、「有啲似男版winter。」、「睇嚟要食多啲，就會有你咁靚仔。」

「病樣小男孩」Ugo曾分享當年試鏡片

「病樣小男孩」Ugo近年曾多次分享有關自己拍攝煙害廣告的多年感受，早年貼出一張印有自己圖象警示的煙盒被棄置地上之照片並寫道：「當你每日都喺街邊垃圾桶、廁所畀人遺棄，但你唔care，因為你係個chill guy。」Ugo亦分享過當年廣告casting影片惹來網民熱烈討論，獲當時拍攝廣告的攝影師留言：「個樣無變仲係咁靚仔。」

相關閱讀：「打波先嚟落雨」鄭仲軒罕受訪拒再拍廣告？ 被媽媽呃做童星：返學畀同學笑

經典廣告演員去晒邊？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
23小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
7小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
6小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
21小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
7小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
1小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
21小時前
02:14
星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重
申訴熱話
5小時前