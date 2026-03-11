煙害廣告小男孩12年後轉變驚人 徹底擺脫「病樣」變爆肌小鮮肉 撞樣姜濤IG私照曝光

世界衞生組織（世衞）《煙草控制框架公約》第11條要求以煙害圖象警示來警告大眾有關吸煙的危害。香港在1983年引入文字健康警示，及後逐漸加強，並在2007年採用煙害圖象警示，到了2018年，政府更新圖象警示，將圖象警示數目由6個增加至12個、擴大圖象警示由佔煙包兩個最大表面面積50%至85%、及必須顯示「請為你的下一代戒煙」的健康忠告及戒煙熱線（1833183）。

「病樣小男孩」撞樣初出道的姜濤

曾於12年在煙害廣告中亮相的「病樣小男孩」近日於 Threads現身，他的近況再度掀起網民熱議。原來這個曾以病態形象提醒吸煙危害健康的「病樣小男孩」叫Ugo，不經不覺已成為17歲的大男孩，外型與昔日「病樣」截然不同，外形健碩充滿星味，有點撞樣初出道的姜濤！

「病樣小男孩」Ugo操出結實腹肌

「病樣小男孩」Ugo以帳號「shing8k」活躍社交平台，近日分享當年自己於年僅5歲時拍下的廣告圖，對比目前照片並寫道：「you broke my heart」，從近照中睇到，當日的煙害廣告男童變成小鮮肉，留有一頭中長曲髮，操出結實腹肌，粗壯手臂青筋曝現，更帶點韓仔風格，Ugo笑稱：「原來我2024年有po過。」還有人留言：「原來父母食煙，會導致個仔咁靚仔」，不過Ugo回覆：「我屋企人冇食煙~ 當年係拍廣告先呢個look。」接着亦有留言：「以前真係以為你食二手煙食到就嚟死。」、「而家啲煙仲有印你個樣？個版權唔通簽咗一世？」、「有啲似男版winter。」、「睇嚟要食多啲，就會有你咁靚仔。」

「病樣小男孩」Ugo曾分享當年試鏡片

「病樣小男孩」Ugo近年曾多次分享有關自己拍攝煙害廣告的多年感受，早年貼出一張印有自己圖象警示的煙盒被棄置地上之照片並寫道：「當你每日都喺街邊垃圾桶、廁所畀人遺棄，但你唔care，因為你係個chill guy。」Ugo亦分享過當年廣告casting影片惹來網民熱烈討論，獲當時拍攝廣告的攝影師留言：「個樣無變仲係咁靚仔。」

經典廣告演員去晒邊？