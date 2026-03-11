Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭羚孖陳秋霞林志美「同框」再合唱 蕭潮順製作AI片賀母校民生書院百周年

影視圈
更新時間：15:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-11 HKT

日前3月8日既是婦女節，同時是民生書院的100周年校慶大日子 ，民生書院在這100年中孕育了不少社會知名人士，商界代表有林建岳、王維基、楊主光和李正培，來自演藝界台前幕後的則包括歌手陳秋霞、彭羚、林志美、演唱會總監蕭潮順、跨界媒體人周國豐和製作人唐婉儀。

周國豐聲音導航

當年民生書院90周年校慶時，校友陳秋霞便特別撰寫了一曲《光與生命》，並由她和兩位師妹林志美、彭羚合唱，道盡每個同學的心聲 ，這也是彭羚久別幕前誠意為母校獻聲。作為民生書院的一份子，演唱會總監蕭潮順近年為樂迷帶來許冠傑、汪明荃等巨星在紅館上的精彩演出，他也是羅啟豪聯乘譚輝智即將舉行的《雙星演唱會》的幕後推手，因此順理成章肩負起今次「民生100」視頻的製作。蕭潮順表示﻿能夠幫母校民生書院制作「民生100」視頻，用以紀念和祝賀母校創立100周年深感榮幸，並以現今的AI技術為基礎製作這個視頻，「AI技術將無數不可能變為可能，今次為母校用AI技術回復非常可觀的舊人舊事，結合多年前陳秋霞、林志美和彭羚參與拍攝的畫面，讓大家透過影像認識我們的民生情，了解這100年香港的變化、進步。」

為了令視頻盡善盡美，蕭潮順更找來了師弟周國豐負責聲音導航，師妹唐婉儀領導AI團隊完成製作，大大提升了「民生100」視頻的紀念價值、珍貴性及可觀性。

