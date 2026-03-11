Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小S徐熙娣老公被爆搭訕大S辣妹粉絲？提出私約並傳出殯照證明身份 絕密對話全曝光

更新時間：14:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-11 HKT

台灣女星大S徐熙媛在2025年2月2日與丈夫具俊曄、妹妹小S徐熙娣與及家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，終年48歲。自大S過世後，具俊曄不論颳風下雨，天天上金寶山陪伴，甚至為愛妻打造紀念雕像。妹妹小S徐熙娣更因悲痛莫名而停工，直到上月宣布復工並回歸《小姐不熙娣》。

小S老公許雅鈞與大S粉絲對話曝光

不過關於大S的新聞未有停下來，早前曾有指S媽找來「王牌律師」李靚蕾委任過的律師團隊，與具俊曄力爭大S遺產，岳母、女婿展開攻防戰，但已遭S媽和小S否認。今日（11日）再爆出小S的老公許雅鈞（Mike）搭訕大S的正妹女粉絲，甚至傳大S的出殯照，來證實自己的身份，疑似雙方對話也曝光。

相關閱讀：大S徐熙媛逝世周年爆爭產！S媽傳密謀「王牌律師」鬥女婿具俊曄 小S怒斥：心思非常骯髒

許雅鈞在小S喪姊期間搭訕大S的粉絲

今日有台灣傳媒報道，許雅鈞在小S喪姊期間，透過微信搭訕大S的正妹粉絲，甚至不惜傳出大S的出殯照來證明身份，報道指照片見到大S的墓碑插滿白色花束，周圍用白布圍住，放置著數個她和具俊曄的相框，一旁還放著一個木製方盒，疑似是大S的骨灰罈。許雅鈞向對方說「這張照片不可能有人有了吧」，女粉絲激動回覆流淚貼圖說「對對對」「感覺像作夢一樣」，許雅鈞還提醒她說「這是送大S的最後一天，千萬不要傳出去」。

許雅鈞發聲誠心謝大S粉絲

對此，許雅鈞表示：「我光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲。我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意，因為我是誠心感謝所有愛熙媛的粉絲，不管他們是誰、身在何方。」S媽亦力撐女婿：「Mike不可能在傷心的時刻還Po照片給不明的人，是不明人士造謠抹黑，心術不正的人，在人家的傷口上灑鹽，非常可惡。」許雅鈞亦稱今年1月在微博注意到1名網民常常po出思念大S的動態，深受感動的他便私訊對方「謝謝你支持大S」，因對方懷疑他可能是汪小菲的水軍，他才會傳照片證明，並要求絕對不能外流，而且把該網民1和小S的工作人員加入微信群組，請對方有事情可聯繫工作人員，沒想到說完不久，對方就po到粉絲群組。」

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

相關閱讀：徐熙娣無預警宣布復出 拒絕再陷入喪姊低潮情緒 回歸《小姐不熙娣》：尋找新的小S

