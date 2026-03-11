謝安琪畀「中聲」唱將爬頭紅館開騷︰冇話好恨嘅 張繼聰自嘲2036年先敢申請

黃子華、鄭秀文（Sammi）、許冠文、張家輝、衛詩雅、陳家樂和老婆連詩雅、陳法拉、金燕玲、廖子妤、盧鎮業、王丹妮、周家怡、謝安琪和老公張繼聰、陳湛文及邱士縉等，（10日）到尖沙咀出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》。劉鎮偉、舒淇未有親身到場領獎。

張繼聰4月麥花臣開騷

謝安琪（Kay）和張繼聰（阿聰）受受訪，談到羅啟豪（《中年好聲音》季軍）與譚輝智（《中年好聲音2》亞軍）出道幾年便成功登紅館開合體騷，惟數次申請的Kay卻不獲紅館批期，有網民紛紛替她不值。Kay表示，要成功申請場地涉及許多因素，不想胡亂猜測，指有許多原因導致歌手或公司可以得到某些檔期，形容自己沒有不開心或者「好恨喺紅館開」，一切隨緣，且香港也有許多其他場地。阿聰認為要公平一點看，每個歌手都有支持者，指兩位歌手努力了幾年儲了不少粉絲，開到騷應該戥他們開心，他搞笑說：「前輩胡楓年屆90幾仍然繼續開紅館騷，我就不心急，等到2036年才開始申請！」阿聰4月於麥花臣場館開騷，指去年所唱的歌不會翻唱，又笑稱以其年紀能夠安全完成跳唱，「沒有受傷已算無憾！」

謝安琪想演靚媽角色

另外，阿聰開心稱現場上不少編劇都有合作過，趁機跟眾人聚聚，且許多編劇也是導演；他認為演員是為編劇服務，關係非常親密。Kay則跟編劇們相熟，「我會四處遊走讓他們看到我！」問她想演哪類角色？她稱享受做媽媽，「市面上合適年紀做媽媽的演員不算多，望能藉此殺出一條血路！」問到阿聰會否想跟太太合作拍電影？他笑稱可在穿越題材中做母子，並大讚太太是一位好演員。

張繼聰移民陪女稱誤會

提到有報道指阿聰希望陪子女一起到外國升學，問到他是否正考慮移民？他解釋是一場誤會，「只是講笑啦，如果女兒過去讀書，我會跟過去，當然重心仍是在香港工作；不需工作便飛過去，住在女兒對面屋，好似痴漢一樣！看看有沒有其他男仔出入。」同時透露兒子自到外國升學後，兩父子的交流比以往更多，「我現在起床第一件事是發訊息給兒子，有時差呀！」Kay笑說一家四口有通訊群組，「以往得我send message，現在每天滿滿是父子的情深對話，兒子亦會分享拍下的美景的照片。」令她相當感動。