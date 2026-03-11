《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》系列自從播映以來，成為培育了不少歌手，曾經為娛樂圈製造了不少話題，不過在僧多粥少的情況下，未必個個成功佔一席位，繼曾被封為「大魔王」的安雅希（Maggin）在今年年初宣佈離巢後，昨日（10日）再有兩名唱將宣佈離開TVB。

「中1生」林彥言魏嘉信分別離巢TVB

「中1生」林彥言（前名林鉫徫）及魏嘉信分別在社交平台貼上與Tvbuddy的合照並發文表示離開TVB，林彥言稱懷住感恩的心表示「我將會正式離開TVB，展開人生另一個新階段。」魏嘉信則說：「呢3年多係度實在經歷咗好多，可以話係人生進化嘅一個重要階段。」

林彥言重回獨立歌手身份發展

有「香港韓紅」之稱的林彥言本身是歌唱老師，曾參加過不少歌唱比賽並奪得不少獎項，其後在2022年參加《中年好聲音》奪得第八名，翌年簽約TVB後成為旗下藝員。林彥言昨日在社交平台發文表示將會正式離開TVB：「不經不覺，加入TVB嘅日子已經成為我人生中一段非常重要嘅旅程。由當初鼓起勇氣踏上《中年好聲音》舞台，到之後有機會參與唔同節目演出、音樂錄製同公開活動，每一步都離唔開公司嘅栽培同團隊嘅支持。今日，我懷住感恩嘅心，同大家講一聲：我將會正式離開TVB，展開人生另一個新階段。好多謝公司一直以嚟畀我機會，無論係幕前演出、音樂發展，定係形象打造，都投入咗好多心機同資源。特別要感謝監製、導師、音樂團隊、化妝髮型、服裝、宣傳、公關同所有幕後工作人員，因為有你哋嘅專業同鼓勵，我先可以喺舞台上唱好每一首歌。亦都好多謝曾經同我合作過嘅每一位同事同戰友，你哋嘅陪伴同支持，令呢段旅程充滿溫暖同回憶。最重要係，多謝一直支持我嘅觀眾同粉絲朋友。由當初海選開始，你哋嘅留言、打氣、掌聲，係我繼續堅持唱歌嘅最大動力。無論將來身處邊一個舞台，我都會繼續努力，用音樂答謝大家。離開並唔代表結束，而係另一個開始。我會帶住喺TVB學到嘅一切，繼續提升自己，嘗試更多可能性。未來日子，我會繼續重回獨立歌手身份發展音樂事業，期待有更多不同平台同大家見面。感恩相遇，珍惜緣分。」

魏嘉信人生進化一個重要階段

本身是執業律師的魏嘉信為了唱歌的夢想而放下律師樓的工作，在2022年參加了《中年好聲音》，他曾經獻唱《留言》一曲而獲得五位評審一致畀燈，可惜最後失手包尾被淘，完成比賽後加入了TVB成旗下藝員，昨日魏嘉信同樣在社交平台留言：「呢3年多喺度實在經歷咗好多，可以話係人生進化嘅一個重要階段。細個只可以係電視框入面見到嘅世界，今日竟然可以踏入、可以探索。做律師執業咗10幾年，見盡人生百態，打過無數場仗，呢啲歷練塑造咗今日嘅我；但當踏入另外一個範疇，又發現到另一個世界，將視野擴闊得更大。呢幾年所學習到嘅嘢，彷彿係10年歷練嘅濃縮版。係呢度遇到好多真摯嘅朋友、冇架子嘅前輩、友愛嘅合作夥伴，同佢哋訴一兩句已經好明白我所講所想。感謝TVB、TMG，一切由呢度開始。我會帶住係度學到嘅所有嘢，係各方面加倍努力，希望日後嘅演出能夠帶俾大家歡樂，所講嘅說話能夠讓大家有共鳴，而將來自己嘅歌，能夠感動大家，繼續傳遞愛！P.S 當日見唔晒所有嘅你哋，所以合照有限，第日同大家再影返，Love You All」魏嘉信曾表示感謝太太的支持並說：「成個比賽係我同你一齊參加，如果冇你喺背後幫手、支持，冇可能走到呢一步，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你。」

