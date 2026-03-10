胡子彤對吳彥祖有份演《九龍城寨之終章》不知情 袁澧林想破一年睇19部電影紀錄

袁澧林和胡子彤今日（10日）以「電影節大使」身份一起到尖沙咀出席第15屆香港國際電影節金禧誌慶活動。二人一同表示，作為電影從業員，當然對行業有很大抱負，認為只要大家在行業和崗位上做好自己的本分，事情自然會往好的方向發展。

袁澧林期待看黃家駒《籠民》

今年第2年擔任電影節大使的袁澧林表示，感到很榮幸，並笑指最開心是因大使身份能免費獲贈價值5千元的睇戲VIP 證，去年即使有工作在身也看了19部電影，大讚這份體驗很「抵」和感動。問她今年會否打破欣賞19套電影的紀錄？她笑指，希望能打破，特別期待觀看黃家駒有份演出的電影《籠民》修復版，並已相約胡子彤一起欣賞。胡子彤笑稱，這方面要跟師姐袁澧林學習，自己首選是觀看大師班的電影。

胡子彤4月為《九龍城寨之終章》開工

此外，胡子彤快將開拍電影《九龍城寨之終章》，日前《星島頭條》獨家爆木村拓哉無緣參與演出，不過就邀得另一男神吳彥祖加盟拍攝？胡子彤稱也是從報道中得知，他說：「我這些小朋友怎會知，我連劇本都未有，只知4月開工及要開始練習，只覺每位演員的崗位安排都是整定的，決策問題還是交給導演及監製吧！」