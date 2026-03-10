美國樂壇天后Rihanna豪宅驚傳槍擊案 35歲女疑犯有精神病紀錄 曾拍片預言：神想殺死你

美國樂壇天后Rihanna位於洛杉磯比華利山的豪宅，周日（當地時間）驚傳發生槍擊事件。有人向其住宅連開約10槍，慶幸事件中無人受傷，據悉事發時Rihanna正在家中。洛杉磯警方周一公開交代案件，證實已拘捕一名35歲女疑犯Ivanna Lisette Ortiz，她現正被控企圖謀殺罪，保釋金高達1,022萬美元（約8,000萬港元），目前正被扣留調查。

女疑犯有精神病紀錄

據了解，該名女疑犯有精神病紀錄，曾因精神問題被強制送往精神病院接受72小時扣留觀察，並因此失去其10歲孩子的撫養權。此外，疑犯曾多次於社交平台上載談及Rihanna的影片。今年1月，她在片中揚言：「聽着Rihanna，當你死了，神會帶我去未來，沒錯，神想殺死你，收聲。」至上月23日，疑犯再次發布影片，並以侮辱性字句要求Rihanna與她聯絡。

Rihanna乘坐私人飛機離開洛杉磯

Rihanna的豪宅目前仍被警方封鎖。據悉槍擊發生時，除Rihanna本人外，其未婚夫A$AP Rocky及三名子女亦同在屋內。事發後一天（周一下午），Rihanna被目睹乘坐私人飛機離開洛杉磯。