Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國樂壇天后Rihanna豪宅驚傳槍擊案 35歲女疑犯有精神病紀錄 曾拍片預言：神想殺死你

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-10 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-10 HKT

美國樂壇天后Rihanna位於洛杉磯比華利山的豪宅，周日（當地時間）驚傳發生槍擊事件。有人向其住宅連開約10槍，慶幸事件中無人受傷，據悉事發時Rihanna正在家中。洛杉磯警方周一公開交代案件，證實已拘捕一名35歲女疑犯Ivanna Lisette Ortiz，她現正被控企圖謀殺罪，保釋金高達1,022萬美元（約8,000萬港元），目前正被扣留調查。

女疑犯有精神病紀錄

據了解，該名女疑犯有精神病紀錄，曾因精神問題被強制送往精神病院接受72小時扣留觀察，並因此失去其10歲孩子的撫養權。此外，疑犯曾多次於社交平台上載談及Rihanna的影片。今年1月，她在片中揚言：「聽着Rihanna，當你死了，神會帶我去未來，沒錯，神想殺死你，收聲。」至上月23日，疑犯再次發布影片，並以侮辱性字句要求Rihanna與她聯絡。

Rihanna乘坐私人飛機離開洛杉磯

Rihanna的豪宅目前仍被警方封鎖。據悉槍擊發生時，除Rihanna本人外，其未婚夫A$AP Rocky及三名子女亦同在屋內。事發後一天（周一下午），Rihanna被目睹乘坐私人飛機離開洛杉磯。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
14小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
6小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
11小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
7小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
12小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
10小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
影視圈
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT