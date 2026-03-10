Anson Kong為拍大膽題材戲跟公司周旋 不介意MIRROR SHOP搬入公司藝人店 ANSONBEAN完約自資做獨立歌手

第15屆香港國際電影節金禧誌慶今日（10日）在尖沙咀舉行，大會公布4月1日至12日舉行，開幕電影為新加坡導演陳哲藝的《我們不是陌生人》亞洲首映，閉幕電影則為香港導演翁子光新作《超風》亞洲首映。袁澧林與胡子彤出任「電影節大使」、泰國演員梅塔文歐帕西安卡瓊（Win）與台灣演員王淨擔任「亞洲大使」。今屆電影節將選映來自71個國家及地區逾215部佳作。今日除了兩位大會大使袁澧林和胡子彤外，更有導演邱禮濤、湯仲星、翁子光、陳哲藝以及演員譚耀文、Anson Kong(江𤒹生AK)、ANSONBEAN（陳毅燊）及李宇蓒等到場支持。

AK感恩邱禮濤一直都想他演出

AK先後與合作《我們不是什麼》的導演邱禮濤、譚耀文和ANSONBEAN，以及電影《大分瓶》 的導演湯仲星及監製陳慶嘉先後上台宣傳兩套電影。在電影《我們不是什麼》中AK只穿短褲演出，更與ANSONBEAN有床戲，受訪時問到二人在戲中的情慾戲份有多激烈？AK以帶大家遊花園方式表示，戲中是有些動作部份，大多是比試下，當中有情調而不是硬橋硬馬，是軟性派功夫在床上展現出來，問到激烈情程？AK說：「程度就是撥開樹林，嘗試伸頭入去看有什麼看到，（半裸還是全裸演出？）屆時大家看便知道，就像花樽伸入去什麼也有得看，三級片範圍內大家都可以看到的。」台上透露與導演洽談了很久，AK指出，因為題材問題公司擔心，有考慮過接與不接，感恩導演由頭到尾都想他演出，他說：「我很想拍邱禮濤的電影，這是我未遇過的挑戰，這題材那麼大膽，公司又擔心，我覺得不演出會很可惜，所以與公司周旋，（因為三級片問題？）不知道，但明白公司擔憂，我卻從藝術上出發。」

Anson Kong支持師弟妹不分你我

此外，剛傳出MIRROR所屬公司MakerVille為了幫助MIRROR師弟妹以及慳資源，將原先專屬於MIRROR成員的MIRROR SHOP，整合至MakerVille藝人專屬線上平台The Makers Shop，而原來的MIRROR SHOP網站亦已寫上「由11/3/2026起，請移至The Makers Shop購買MIRROR商品」。不過，AK對此完全不知情，MIRROR周邊店變公司藝人店，他也覺得沒有問題，感到大家進入一間商店可以有多些商品售賣不是好事嗎?問到有粉絲表明不再課金續歌迷會，怕不怕出現脫粉情況？AK即高呼：「天呀！我今日只想宣傳電影，我當然支持師弟妹，怎會有那麼多事會影響到，1加1等於2大家一起生長，不會說影響到大家，你好我好大家好，（支持公司這做法？）我真的不知道支不支持，但大家同一屋簷下不會分你我，最緊要大家一齊有工作便開心。」

Anson Kong稱只顧拍劇無留意Jer音樂會

對於隊友Jer（柳應廷）日前與林宥嘉、吳林峰及側田一起開兩場音樂會，僅得8成及6成多入座。AK即笑言：「這幾天我真的很專心拍戲忙着煞科，什麼也不知道，（怕不怕受到影響？）事實說給大家知道，我個人無得開騷，（是否因為宣傳不足？）我專心拍劇真的什麼也不知道，（會安慰一下Jer嗎？）我不知，怎安慰他！兄弟你冇事嗎！我真的什麼也不知道，只顧拍劇。」另外AK表示，兩年前拍攝的電影《大分瓶》與周秀娜和鄧麗欣合作，即被問到近期可有與周秀娜聯絡？他表示，沒有，應該宣傳時會見到，問到可會安慰她？AK 即說：「我知你問甚麼，俾返支咪你！」便即時走開，場面十分搞笑。

ANSONBEAN指膝頭韌帶撕裂已康復

ANSONBEAN表示，與寰亞娛樂合約完結後，現在正式開始自資做獨立歌手，雖然有壓力，但會加油，有歌推已很開心，更何況現在有電影推出，他又指，之前膝頭韌帶撕裂已完全康復，現在已經可以做武打動作。