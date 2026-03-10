胡諾言挑戰上海半馬展健康形象 拍頭髮護理廣告進帳六位數

踏入馬年，胡諾言（胡仔）迎來好開始，剛剛接下一個頭髮護理代言廣告，進帳六位數酬勞。他期望新一年工作接踵而來，更希望有機會衝出香港，嘗試更多不同範疇的工作。胡仔亦會繼續勤做運動，保持身心最佳狀態，首項任務便是挑戰即將舉行的上海半馬拉松。雖然他一直有跑步習慣，但為應付比賽，近日已加強訓練，務求跑出好成績。

胡諾言運動形象深入民心獲垂青

談到這次接拍頭髮護理廣告，原來與他熱愛運動有關。廣告客戶認為他的運動形象深入民心，因此廣告構思亦以運動及跑步為主題。拍攝當日，胡仔曾疑惑頭髮與運動有何關聯，並直接向客戶求證，他笑言：「原來佢哋知道我曾經跑馬拉松，覺得而家跑步儀容都好緊要，頭髮健康嘅話，跑起上嚟都會快啲！」胡仔拍攝時亦相當認真，開機前不斷做掌上壓，務求令出鏡時身形線條更突出。

胡仔大受歡迎被圍

胡諾言的好老公、好爸爸形象一向深得觀眾歡心，拍攝外景當日，吸引不少街坊駐足圍觀，更主動向他拜年，場面熱鬧。最有趣的是，雖然在海傍拍攝、風勢頗大，但胡仔的髮型依然堅挺，即使來回跑步多趟亦能保持原狀，被工作人員取笑他梳了個「馬拉松頭」。

陳琪取笑老公「一把年紀」生暗瘡

談到護髮心得，胡仔認為內外兼備同樣重要。他透露太太陳琪平日會煮芝麻糊及黑豆茶給他調理身體，但有時太過燥熱，反而令他爆瘡，被太太取笑他「一把年紀」還長暗瘡。談到工作展望，胡仔明白近日經濟環境一般，因此更感恩在這個時候仍有廣告接拍。他透露最近亦多了網上平台視頻節目接洽，希望作多方面嘗試，發展更多可能性。