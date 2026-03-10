阿妹 Tania飛甩Lolly Talk 密會Carina@VIVA 坂部佩莎 疑另覓新歡 組「九頭身」新女團丨獨家直擊

《東周刊》去年底獨家爆八人女團Lolly Talk遭金主「閂水喉」，半年無糧出更每人倒欠公司6位數，其後八女承認已約滿經理人公司，各人積極尋出路並重申不會拆夥，惟其中陳紀澄（Tania）與黃敏蕎（阿妹）極速覓得新方向，聯乘另一女團VIVA成員Carina（李晞彤）及《造星IV》60強坂部佩莎挑戰拍辣舞短片，疑另以「170cm+女團」突圍，引爆網絡熱話。日前，《星島頭條》獨家直擊四女相約到中環海濱嘉年華玩，有消息指已有唱片公司向四女開出條件，組成「九頭身」限定新女團。文、圖：娛樂組

阿妹稱永遠都是8個人

積極找出路的Lolly Talk上月底難得全員合體出席活動，當時隊長吳倩怡（Sinnie）坦言之後未有團體工作安排，阿妹也稱有不同公司接洽她們，最重要8成員想法一致，更稱不會拆夥，永遠都是8個人。有指英皇娛樂想簽Lolly Talk，惟據知8女因資源分配、自由度、酬金等問題，最終未達共識而「撻Q」，8女惟有各自積極「搲撈」求存，見面機會比以前大大減少，感情開始生變。

阿妹、Tania、Carina、坂部佩莎平均身高170cm

而Lolly Talk之中身材出眾、獲封團中「吸金王」的阿妹，在合約真空期無工作收入，為保持人氣而出妙計，與隊友Tania埋堆VIVA的Carina及《造星IV》60強止步的混血高妹坂部佩莎，四女平均身高170cm起跳，擁完美九頭身比例，合體拍片跳辣舞，即吸引網民大讚，她們也想不到反應熱烈盡吸正評。

Carina大騷白滑肩膊及長腿

日前，《星島頭條》獨家直擊「九頭身」四女約埋到中環嘉年華，見帶baby fat 的阿妹極速減磅，超貼短身上衣明顯消瘦不少，大晒纖幼「蛇腰」兼露臍，更不時挺臀盡顯吸晴「S」身材；Carina亦不甘示弱，以露肩衫配迷你裙大騷白滑肩膊及長腿。四女全程有講有笑、感情極好，玩遊戲時更充滿默契，大膽挑戰機動遊戲，又幫襯射槍、掉波波等多個攤位，當散盡所有金幣又再加碼課金，玩足兩個半鐘，四女才盡興離場。

傳唱片公司火速招手

據知情者爆料，其實已有唱片公司眼見網民對四女的170cm組合好受落，於是火速食住勢向四女招手，洽談組限定新女團的條件，但有份參演《夜王》的坂部佩莎是古天樂旗下藝人，而Carina是英皇旗下女團，所以要時間洽談公司之間合約問題。四女對組成新女團大感興趣，覺得好好玩之外亦覺得有新鮮感，但始終不想衝動，想拍多些片再看反應如何，同時仍在跟招手的唱片公司洽談細節。不過知情者續指：「阿妹同Tania都有另一個隱憂，擔心被外界話佢哋飛甩Lolly Talk，所以如果事成，都要諗清楚用咩姿態現身。」九頭身「170cm+女團」能否誕生？拭目以待！

