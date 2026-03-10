Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前英皇小花Maggie@3T激罕「出山」 撞樣湯洛雯晒白滑長腿 由名店sales轉做保險成就驚人

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-10 HKT

馬天佑（Mayao）近日為新歌《一世人做一次傻仔》再次展現強大人脈，邀請82位由80年代黃金盛世到2026年出道的歌手抑或音樂人現身，成功製造不少驚喜。

劉思惠@3T激罕「出山」開金口

昨日（9日）馬天佑貼出新一段合唱片段，今次找來英皇前女子組合「3T」成員之一的劉思惠（Maggie）激罕現身大開金口，退隱多年的劉思惠狀態大勇並撞樣湯洛雯，連昔日好姊妹鄭希怡（Yumiko）都忍不住激動留言：「OMG！」

相關閱讀：索爆「舞后」9歲女無師自通連打11個側手翻 豪宅內貌意外曝光更釣出天后契媽邀約

劉思惠退出娛樂圈後曾在中環名店做店員

現年43歲的劉思惠（Maggie）是英皇娛樂2002年重點力捧的的「三小花」女子組合3T成員之一，其餘兩位成員是鄭希怡（Yumiko）和蔣雅文（Mandy），絕對是不少80、90後的集體回憶，當年3T推出EP《少女蝶》及合唱歌《旋轉樂園》，EP銷量達金碟並奪IFPI「最暢銷本地新人組合」，其後三人各自發展，不過3T在2005年解散，鄭希怡、蔣雅文及劉思惠各散東西，當中以劉思惠最為低調，退出娛樂圈後被爆出在中環名店做店員，在2015年為圈外男友小Mo未婚生下兒子Aidan，到了2018年補辦註冊手續兼大搞船P婚禮。

劉思惠保養得宜面圓圓現幸福肥

退隱逾20年的劉思惠雖面圓圓現幸福肥，但依然保養得宜，身穿灰色格仔西裝套裝內配襯棗紅色衫，大晒一雙白滑美腿，星味依然。劉思惠與馬天佑並肩坐在石梯上互動，精靈地說：「傻仔，佢傻仔啲啊？我唔傻仔！」然後唱出半首新歌，歌藝依然保持水準，鄭希怡看到好拍檔劉思惠「出山」忍不住在IG留言驚呼：「OMG！maggie！！！」而馬天佑則鬼馬回覆：「提子、檸檬！」，王秀琳（Mango）亦大讚：「哇女神呀，好好聽呀。」劉思惠近年她已成功轉型投身保險界，而且成績斐然，在其社交平台可見她曾獲得百萬圓桌（MDRT）的殊榮，更升呢做講師培訓後輩，事業發展相當不錯。

相關閱讀：移台定居女星突離奇瘋狂脫髮！曝光驚人脫髮量：考慮要不要直接剃光頭

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
11小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
8小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
9小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
12小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
4小時前
02:29
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
7小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT