前英皇小花Maggie@3T激罕「出山」 撞樣湯洛雯晒白滑長腿 由名店sales轉做保險成就驚人

馬天佑（Mayao）近日為新歌《一世人做一次傻仔》再次展現強大人脈，邀請82位由80年代黃金盛世到2026年出道的歌手抑或音樂人現身，成功製造不少驚喜。

劉思惠@3T激罕「出山」開金口

昨日（9日）馬天佑貼出新一段合唱片段，今次找來英皇前女子組合「3T」成員之一的劉思惠（Maggie）激罕現身大開金口，退隱多年的劉思惠狀態大勇並撞樣湯洛雯，連昔日好姊妹鄭希怡（Yumiko）都忍不住激動留言：「OMG！」

劉思惠退出娛樂圈後曾在中環名店做店員

現年43歲的劉思惠（Maggie）是英皇娛樂2002年重點力捧的的「三小花」女子組合3T成員之一，其餘兩位成員是鄭希怡（Yumiko）和蔣雅文（Mandy），絕對是不少80、90後的集體回憶，當年3T推出EP《少女蝶》及合唱歌《旋轉樂園》，EP銷量達金碟並奪IFPI「最暢銷本地新人組合」，其後三人各自發展，不過3T在2005年解散，鄭希怡、蔣雅文及劉思惠各散東西，當中以劉思惠最為低調，退出娛樂圈後被爆出在中環名店做店員，在2015年為圈外男友小Mo未婚生下兒子Aidan，到了2018年補辦註冊手續兼大搞船P婚禮。

劉思惠保養得宜面圓圓現幸福肥

退隱逾20年的劉思惠雖面圓圓現幸福肥，但依然保養得宜，身穿灰色格仔西裝套裝內配襯棗紅色衫，大晒一雙白滑美腿，星味依然。劉思惠與馬天佑並肩坐在石梯上互動，精靈地說：「傻仔，佢傻仔啲啊？我唔傻仔！」然後唱出半首新歌，歌藝依然保持水準，鄭希怡看到好拍檔劉思惠「出山」忍不住在IG留言驚呼：「OMG！maggie！！！」而馬天佑則鬼馬回覆：「提子、檸檬！」，王秀琳（Mango）亦大讚：「哇女神呀，好好聽呀。」劉思惠近年她已成功轉型投身保險界，而且成績斐然，在其社交平台可見她曾獲得百萬圓桌（MDRT）的殊榮，更升呢做講師培訓後輩，事業發展相當不錯。

