MC張天賦 康堤 Gareth.T 自爆愛情「底線」 為5月拉闊音樂會預熱

《拉闊音樂會|<3 少於三|MC 張天賦 x CONSTANCE x Gareth.T》將於5月16日在亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「<3」是網絡語言中象徵心形的符號，亦寓意三位新世代音樂人同屬30歲以下的共通特質。MC 張天賦、CONSTANCE康堤及 Gareth.T 首度攜手合作，以情歌作為主軸，結合三人獨特的音樂風格，演繹暗戀、單戀、相戀、失戀的「situationship」（狀態戀情），呈現 Gen Z 世代的愛情觀與情感狀態，打造2026年首場拉闊音樂會。

MC、康堤、Gareth.T 展開兩性關係討論

三位歌手公開拉闊新造型，全新宣傳照同步曝光，今次他們換上另一套型格裝束，走進華麗的紅色背景之中，濃烈色調配合俐落線條，整體氛圍猶如「心跳加速」的戀愛開場——既浪漫又帶點危險的吸引力，三人更率先在「<3 少於三愛情研究所」展開兩性關係討論，聚焦 Gen Z 世代戀愛中最常見以及討論度極高的「Red Flag 行為」，例如：「經常 Ghost」（習慣性不回覆信息）、「約會時一直睇手機」等。三人輪流拋出觀點、金句連發，各自分享在愛情中的「底線」。

CONSTANCE 呈百分百信任態度

談到能否接受「Social media 有前度嘅相」，三人一致表示能夠接受。MC 認為「留低冇問題」，並表示能接納對方的過去：「因為我鍾意嘅係而家嘅佢，而家嘅佢係咩呢？必須有過去嘅 Ex，先可以成就到依家嘅佢，所以有佢（Ex）嘅相係冇問題。」Gareth.T 聽完二人的回應後淡淡然表示：「睇嚟你兩個都係『Red Flag』。」MC 定格兩秒後隨即「回敬」：「Shut Up！」至於「拍緊拖但同其他異性單獨出街」是否屬於「Red Flag 行為」，MC 與 CONSTANCE 則有不同意見。CONSTANCE 表示可以接受後，MC 追問：「如果佢同咗一個你好唔鍾意嘅女仔出街？」CONSTANCE 堅定回應：「我有信心。」MC 再補充解釋：「但呢個唔係你有冇信心嘅問題，而係佢 loy 唔 loyal 嘅問題。」而 CONSTANCE 則再次重申：「我有信心佢 Loyal。我有信心佢對我 Loyal。」面對 CONSTANCE 百分百信任的態度，MC 只好擺出無奈接受的表情。

MC自認係大男人

談到「要求對方時刻報備」這一類控制欲行為，三人一致認為屬於明顯「Red Flag」。CONSTANCE表示：「我覺得有個 trust 就 ok，你都選擇去相信嗰個人，你同嗰個人喺一個 relationship 就應該唔使（報備）。」Gareth.T 則一句總結：「我淨係需要知道佢個心喺邊度。」MC 表示欽佩。而對於能否接受「約會要求 AA 制」，Gareth.T 則與另外兩位歌手看法不同：「我識親啲女仔都話同我 spilt 返，咁佢咁想同我 spilt 咪 spilt。我會話『欸，唔使喇。』，但係如果食飯係佢畀嘅話，咁搭車就我畀囉。我哋依家要 equal㗎嘛，即係男女平等。」MC 直言：「我係唔可以 AA制嘅，因為我係大男人嚟嘅。女仔如果希望同你 AA 制，通常係要劃清界線。我哋等唯一嘅女仔解答吓，你覺得係咪有呢個諗法先？」CONSTANCE 以女性角度回應並坦言：「我覺得 AA制係朋友，即係 more like 朋友。」Gareth.T 聽後沉思數秒，隨即露出「如夢初醒」的反應。