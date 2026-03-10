Twins騷馬甲線被質疑P圖 阿嬌：有片有真相 阿Sa：日日都同Kenny一齊加操！

日前「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」第二批藝人宣傳照釋出，當中Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼的馬甲線引起網民熱烈討論，紛紛大讚相片「勁靚」、「Twins好瘦呀」，但亦都有網民質疑是AI P圖。

網民想「龍虎豹」合體

今日釋出的官方拍攝花絮短片中，阿Sa蔡卓妍一如以往身形fit爆、狀態十足，至於身形經常成為討論焦點的阿嬌亦狀態大勇，明顯見到她的腹肌線條分明，腰間馬甲線清晰可見，絕對是真材實料。對於網民質疑官方P上馬甲線，又留言指：「係咪AI吖」、「p到阿嬌咁fit」，阿嬌就話：「絕對唔係AI啦，我都真係好努力㗎，有片有真相。」至於阿Sa則謂：「日日都同Kenny一齊加操！」另外，不少網民留言想「龍虎豹」合體表演，經理人霍汶希（Mani）回應：「今次英皇家族25+演唱會會有好多藝人crossover，密切留意我哋官方公佈。」

Twins密鑼緊鼓為表演做準備

今年除了是英皇娛樂25周年，同時亦是Twins出道25周年。早前舉行的「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」叫好叫座，兩場show都跟fans玩到癲，合照、hi bye、送禮物等，福利好到滿瀉。見面會結束後，世界各地的fans都敲碗要求加開巡迴場，不過由於一早說明FM是「新春限定」，只此兩場，絕不加場，加上二人工作檔期亦排得滿滿，一眾走寶fans唯有得個恨字。不過錯過了的fans亦不用灰心，目前阿Sa阿嬌密鑼緊鼓為「英皇娛樂25+演唱會」 做表演準備，想親眼見證阿嬌完美馬甲線、Twins合體演出的歌迷要把握機會撲飛。