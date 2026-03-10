袁文靜被問不參加《魔音女團》：聽公司安排 陳詠詩認唱歌唔掂 李尹嫣海選時Rap獲朋友讚好

今日（10日）TVB舉行丙午年新春團拜嘉年華，主席許濤與多位高層及2025年香港小姐冠軍陳詠詩、季軍袁文靜及最上鏡小姐李尹嫣出席。許濤表示，今年團拜因各種原因而安排遲了，但現在慶祝是好時間，在近兩星期公司對外公布了2025年業績，在過去4、5年的虧損，今年扭虧為盈重新賺錢，大家的掌聲應該是給予大家的，大家長時間的努力開花結果，2026年期盼更好業績與大家分享。

李尹嫣參加《魔音女團》真人騷

Bingo遊戲過後三位港姐也沒有中獎，3人之中只有李尹嫣參加公司新舉辦的《魔音女團》真人騷，而出名Rap了得的袁文靜被問到為何不參加？她表示要聽公司安排，問到是否公司不許2人參加？袁文靜稱，是自己報名，但也是公司安排，問到是否唱得太好？陳詠詩坦言，自己唱歌不行。李尹嫣即時幫口說「可能是怕影響港姐形象，因為他們仍未卸任，要保持有好形象。哈哈！」

倪樂琳恐怖地靚兼唱得好

問到沒參加可會感到可惜？袁文靜表示希望有其他機會，因為她與陳詠詩也想拍攝動作片做打女，這也是同樣有待公司安排，問到港姐亞軍施宇琪為何經常沒有出席公開活動？2人表示，都是公司安排。問李尹嫣海選後是否已經入圍有機會成為《魔音女團》？她說還未知道，因為好像仍有外界投票及拉票環節，所以還要看公司安排，問她可有看到同場演出者，那個唱得最恐怖？李尹嫣說：「倪樂琳恐怖地靚又唱得好，（那位唱得最差？）記不起了，我自己在唱歌方面沒有擔心，開心的是，海選時Rap 傳出後，有很多朋友也傳短訊讚我Rap得好，這可能是新事物適合我。」

袁文靜呼怨冇人畀利是自己

此外，陳詠詩表示，過往在外國度過農曆新年沒有太多機會逗利是，今年在香港過年逗得利是比過往多，所以很開心。不過，袁文靜十分可憐，今年在香港度過新年的她除了逗得公司的開工利是之外，並沒有逗過利是，問她是否沒有跟人講恭喜發財？袁文靜呼怨地說：「我有跟他們講恭喜發財，但卻沒人給我利是，好慘！（是否以為你已經結了婚？）不是呢！我還未結婚，可以派利是給我，（男友是否與你一起過年？）沒有一起，他去了旅行，大家各有各忙。」