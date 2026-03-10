張娜拉被誤傳死訊急澄清 前公司有員工輕生爆「投資糾紛」

正在拍攝新劇《好搭檔2》的44歲韓國童顏女星張娜拉，去年簽約給經理人公司LAELBnc，今日爆出有員工輕生走上絕路。據指現場發現了死者A留下的遺書，警方目前正根據遺書內容調查A的具體死因。

張娜拉前公司員身亡留有遺書

韓媒報道指張娜拉公司的一名工作人員，昨日下午被發現身亡，由於現場留有遺書，加上曾有多名演藝業界人士透露，該公司疑似因為投資問題爆出內部衝突。韓媒《MHN SPORTS》更爆料，張娜拉的公司與曾以「Remember」藝名發行唱片的創作歌手金周勳，因為資金問題興訟，官司令公司營運變得困難，公司難以支付演員廣告費及活動費，不過目前尚未確認員工的死亡與此事是否有直接關係。公司表示：「因涉及當事人私生活，無法詳細說明，但與公司事務無關。」

張娜拉向死者致哀

張娜拉方面回應稱去年8月已離開LAELBnc，並向死者致哀，「雖然有很多被誤傳的地方，但無論如何，對方都是一起工作的後輩。不管怎麼說，首先應該讓家人辦好葬禮。對於任何事情，我都要很小心和抱歉。關於故人的死亡，她表示哀悼，並對有關故人的推測性報道表示惋惜。」張娜拉前公司有員工離世，一度傳出「有藝人離世」，甚至是張娜拉被傳死訊，「藝人過世」登上熱搜。