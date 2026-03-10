林憶蓮演唱會2026｜香港歌迷專屬「廣東歌之夜」 即睇啟德騷日期、票價、優先預訂攻略

林憶蓮演唱會2026丨樂壇天后林憶蓮（Sandy）強勢回歸香港樂壇，今日（3月10日）震撼宣布，將於2026年5月16日及17日，首次登上全新啟德主場館，舉行一連兩場《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed 香港站限定演出。各位樂迷準備好撲飛了嗎？

林憶蓮演唱會2026詳情

今次是林憶蓮自2017年後，睽違9年再度在香港舉行大型個人演唱會。她感性表示，香港是她歌唱事業的起點，因此承諾這次的《迴響》巡迴香港站，將會是為香港樂迷度身訂造、獨一無二的體驗。

林憶蓮演唱會香港站專屬歌單：以廣東歌回饋樂迷

林憶蓮《迴響》演唱會2026香港站將迎來徹底升級，絕非巡演的簡單複製！有別於在內地及澳門已舉行的34場演出，這次《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》將為香港樂迷「重新構建」，設計獨一無二的專屬廣東歌歌單。適逢出道40週年，林憶蓮感性直言，相隔9年重返她歌唱之路的起點，意義非凡。她承諾在全新的啟德主場館舞台上，將這次演出視為「最珍貴的重新出發」，與一路支持她的香港樂迷，分享這份跨越四十年的「最溫暖幸運」。

林憶蓮演唱會香港站限定製作：重新編曲及流程，用歌聲與香港對話

為了打造一場真正屬於香港的演唱會，林憶蓮率先披露，香港站的製作將有大幅度調整。她強調「唔係單純加歌」，而是會將部分經典歌曲重新編曲，演唱會流程（Rundown）也會因應情感及語言重新整理，務求將她對香港的心意，完全融入旋律與氣氛之中。林憶蓮期望能守住初心，在啟德這個全新舞台上，不為證明什麼，只為「再一次為香港創作」，用最真誠的歌聲與這片土地及每一位聽眾對話，讓這次演唱會成為屬於香港人溫暖而獨特的集體回憶。

林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive

舉行日期：2026年5月16及17日（星期六及日）

舉行時間：晚上7點

舉行地點：啟德主場館

演唱會票價：$1688 / $1188 / $988 / $788 / $588

門票將於3月16日早上10時起東亞銀行信用卡優先發售

並於3月20日早上10時起於 HK Ticketing公開發售

優先發售網址：https://www.hkbea.com/html/en/bea-credit-card-entertainment-offer-2026-sandy-lam.html

公開發售網址：https://premier.hkticketing.com/