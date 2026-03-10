「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世

現年51歲、有中國「四大花旦」之稱的周迅，是華語影壇史上首位集齊台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎的三金影后，完成了「影后大滿貫」的輝煌成就。一向敢愛敢恨的她，近日被媒體拍到與一名男子親暱互動，新戀情因而曝光。該名男子的神秘背景成為焦點，更有網民指其外貌神似曾與周迅傳過緋聞的梁朝偉！

周迅小鳥依人挽新歡手臂

根據曝光的照片，周迅與一名身穿紫色厚外套、頭戴藍色毛帽的高大男子在街頭同行。期間兩人互動極為親密，周迅全程緊緊挽著男方的手臂，頭也親密地湊近對方低聲聊天，盡顯小鳥依人般的甜蜜模樣。更有畫面捕捉到，周迅自然地將自己的手塞進男方的口袋取暖，互動有如老夫老妻，可見感情已相當穩定。

相關閱讀：

周迅新歡似梁朝偉？

這位紫衣男子的外貌成為網民熱議的話題，他戴著眼鏡，氣質沉穩，眉宇間流露出一股斯文儒雅的氣質。有眼尖的網民認為，他眉梢眼角的神韻與影帝梁朝偉有幾分相似。

周迅新歡是佛學大師？

周迅新歡曝光，其背景當然引起熱議。有指他是一位潛心修行的「仁波切」（佛學大師），據傳是透過周迅的閨密阿雅牽線認識。該說法稱，男方家境富裕，但選擇在山上過著半修行的清靜生活，而同樣對佛學有興趣的周迅更不時上山探望，甚至親自動手種菜，享受歲月靜好的田園生活。

相關閱讀：周迅一身名牌慘變時裝車禍！花哩碌造型被嘲似大媽 網民：像賣雞蛋的

周迅始終情傾音樂人？

另一說法則指，這位神秘男子是一位行事低調的圈內音樂人，與周迅一樣不喜張揚。這個背景恰好與周迅公開的第一位戀人、搖滾樂手竇鵬相似，外界猜測，熱愛音樂的周迅再次被才子的魅力所吸引。這段戀情曝光後，粉絲反應不一，有人擔心一向率性的周迅會被「大師」所騙，但更多人選擇送上祝福。

周迅始曾離婚同梁朝偉傳緋聞

出道33年，周迅的情路可謂相當崎嶇。她曾與音樂人竇鵬、演員賈宏聲、朴樹、李亞鵬及造型師李大齊等人相戀，但多段感情均無疾而終。其中，前男友賈宏聲在與她分手後，因吸毒致事業走下坡，最終於2010年墮樓身亡。此外，她也曾因與梁朝偉多次合作而傳出緋聞，據傳當時一度引發劉嘉玲的緊張。2014年，周迅與美籍華裔演員高聖遠結婚，但婚姻僅維持了6年，兩人因聚少離多，於2020年宣布離婚。