戴祖儀口多寸吳若希年紀大 慘遭打面呆咗：學識咗道歉同避開！
更新時間：20:45 2026-03-09 HKT
吳若希、戴祖儀及丁子朗今日出席TVB節目《他們的澳洲駕期》記者會。節目中三人結伴到澳洲進行夏日自駕遊，席間播放的精華片段相當爆笑，片中戴祖儀暗寸吳若希年紀大，即場慘遭對方「打面」懲戒。
戴祖儀遭打面呆咗十分鐘
戴祖儀笑言當時被打後，頓時呆立當場，更笑了足足十分鐘才能平復。她事後檢討說：「經過今次被打，我學識咗要道歉同避開！」場面相當惹笑。
吳若希解釋動手原因
吳若希解釋為何要「出手」教訓戴祖儀，直指對方牙尖嘴利。她澄清自己與戴祖儀的年紀只相差兩三年，年齡並非她的死穴，「人哋講就冇事，但佢講就要打！」
丁子朗自爆跟兩位拍檔學壞
丁子朗則笑言，今次與戴祖儀和吳若希合作，令他大開眼界，「令我學到點樣冇禮貌開啟人生！」吳若希聞言即反擊，指八年前首次與丁子朗合作拍節目時，對方還是個乖仔純品的小伙子，但多年後感覺對方完全變了樣，更形容他好似「綠茶」。
丁子朗泳褲Look與海豚暢泳
談到今次澳洲之旅可有水著造型，丁子朗透露自己以泳褲上陣，與海豚一起暢泳。在旁的吳若希隨即大爆，曾為丁子朗親自操刀拍攝多達400張私房照，更笑指：「由佢企起身影到瞓落張床」。問到為何輕易讓對方拍攝？丁子朗自信滿滿地說：「覺得自己好睇囉！」
吳若希預告分享丁子朗泳照
吳若希笑言不介意為谷收視，在社交網分享丁子朗的泳裝照。她更承諾：「若然開拍第二輯，我會著比堅尼喺雪地上出現！」
