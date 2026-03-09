張曦雯陳瀅羅毓儀自嘲「失敗女團」 踩過界學唱跳 大晒反差笑料｜名人雜誌

張曦雯（Kelly）、陳瀅（Jeannie）與羅毓儀（Yuki）在熱播劇《臥底嬌娃》中擔演女主角，踩過界化身女團成員，與歌手出身的鍾柔美同台挑戰跳唱，並聯手馬貫東深入調查重大案件，三人大晒與靚樣極反差的笑料及各項劇中專長，為觀眾帶來不少歡樂。撰文：李文偉 攝影：林賓尼

三位女主角以臥底身份僞裝成女團成員，調查鍾柔美背後的家人邵美琪及關禮傑。獲選中參演以「女團」為主題的劇集，並非單靠靚樣及演技便能勝任，三人更要挑戰團舞及團歌等項目，在開拍前便要接受訓練，有與往常完全不一樣的體驗。回想當初接到本劇角色時，張曦雯大歎：「各方面都好難，我們本身是演員，有唱歌經驗的Yuki先贏了一大截，對我來說平常登台還算可以，但真的要學唱歌、練歌，在短時間內排舞和為劇集開工，都幾辛苦！」Jeannie則自言幾享受，令她回想起小學時與同學上台表演的情景，「會自己舉手想參與演出，但都會拉幾個朋友一齊，所以我懷疑自己細細個已有這種熱愛，只是做了演員。」Jeannie指這次機會難得，可以與一班女仔齊齊受訓和努力，覺得享受又興奮；Yuki則很享受事前的準備工夫，有不少時間在排舞室一同經歷，亦有進錄音室為劇中歌曲錄音，笑言整個工作體驗都昇華了。

陳瀅自爆接了好友棒



而Yuki有唱歌經驗及接觸動漫文化等，因此是今次女團適合人選之一，她坦言首次在劇中擔演要角，往常的演出經驗都是單元角色等，因此《臥》是一次難得的機會。問到Kelly與Jeannie可有想過如何被揀中做女團？Jeannie自爆說：「我有問過監製，我不是這個角色的首選！首選的女演員是我的好朋友，當我接到時也有打給她，說我接棒了！見到Yuki與Kelly後，我有擔心因原先的角色設定，由我去演可能會有少少困難，所以初期我都有調節，如何配合得好些，現在由我們三人去演出來也有不同的感覺，而我自己也很享受！」至於原本的人選，她賣關子稱之後再透露。而Kelly笑言回想起來，自己也不像是首選，也可能是監製給她的挑戰，「因為網民說我好像做不到比較蠢的角色，可能看起來太聰明，所以這次角色是自以為聰明，也有留意到觀眾說我也做不到窮的角色，哈哈！」

笑身高差似Do Re Mi



談到與另外兩位拍檔組成女團，Jeannie笑言第一個想法是身高差，「並不是擔心Yuki，而是在Kelly身旁做戲時，真的很需要着高一點的鞋，否則鏡頭內便不好看，劇中她很愛穿高踭鞋，其實拍攝時她很主動換平底鞋配合，哈哈！身高上我們就是Do、Re、Mi，出來的感覺很可愛。」Yuki坦言面對二人有點身高壓力，「當大家一起跳舞時，我會不會似小學生在跳，當她們跳一些wave時會很有女人味，畫面上會很不同。」Kelly則指很期待和兩位拍檔合作，「與Jeannie合作前我已相信大家可以成為好朋友，因為個性、背景都很相近，而Yuki真的很可愛，是很能夠提供情緒價值的朋友，好似身邊一直有泡泡包圍住，令人很想愛錫她。」



由臥底投身到女團當中，三位女主角各有人設，為演出增添不少喜劇色彩，擅演正劇及專業人士的Kelly是《強人》系列的代表，而去年在《俠醫》則罕見地作貼地演出，今次挑戰喜劇，她表示沒刻意改變演出方式，「我覺得角色幽默搞笑的點，是很認真地做出劇本所寫的傻事，只要劇本有這個元素相信可以演到。」劇中的Kelly是位千金，但個性愛逞強嘴巴上不饒人，是劇中的「論盡擔當」；Jeannie則是劇中的「動作擔當」，會以剛烈硬淨的好身手包裝歌舞表演，而表情上亦非常木訥，在團隊中完全沒有情緒價值可言；而Yuki的角色是「中二病擔當」有大量幻想情節，「但往往幻想與現場是有差別，到出任務時便會出意外，而她們兩個人個性很冷靜，會看着我跑來跑去、吵吵鬧鬧的反差也很搞笑，雖然她們沒反應，但我也不可以停下來，要一直在劇中保持很高的能量和行動力。」

爆鍾柔美學舞超快



談到劇中的跳唱演出，Kelly笑言未看過，也不敢看，「希望不要像攝錄機的回放一樣播出，可以有剪接加強一下吧，哈哈！」Yuki笑言與二人跳唱的拍攝都要穿着非常高的鞋，笑指當刻的自己好似駱駝，希望不會拍到太多她走路的畫面。Jeannie笑言已聽了團歌，聽出來有很多後製調音，相信沒太大問題，Kelly笑言：「劇中我們就是一隊失敗的女團，所以大家覺得我們唱得不好、跳得不好，是我們的演技，哈哈！」而劇中還有女團成員鍾柔美，Jeannie指當時的鍾柔美忙於學業及工作之間，因此排舞時間不多，「我們排了2、3個小時，她後來到場看了、練習15分鐘便去到我們的進度，真的有很大分別！」

