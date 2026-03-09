方力申想請「万刀甲」改名人睇演唱會 望囡囡踏紅館台一齊演出 對「揹水一戰」取消原因不知情

方力申（小方）今日（9日）在尖沙咀舉行記者會，宣佈5月16日在紅館舉行「最佳時間」演唱會。入行25年首次在紅館開騷，他解釋演唱會名有雙重意義，因做運動員要爭取最佳時間，又指娶了老婆旺夫，在上年生咗個女後樣樣順利，覺得現在也是自己的最佳時間。小方又謂在1999年參加世界游泳錦標賽時在紅館比賽，所以自己是第一位在紅館游水及在紅館做騷的人。方力申又宣布稍後將推出新歌《万刀甲》，他指等了25年終於有呢個名，又坦言出道時曾被人叫收皮，有人將他的名字斬了頂部，寓意他不會出人頭地，笑言叫改這個名字的人找他，因想送演唱會飛給對方。

方力申請尹光做嘉賓

小方的「波友」尹光以嘉賓身份出場，更與小方打乒乓波，尹光表示之後會相約小方多點打波幫他練氣，兩人又提起演唱會海報撞款一事，小方指當年看完尹光演唱會海報後，當自己做演唱會時潛意識就是想要粉紅色，更笑言相信羅志祥也一樣。

首次在紅館開騷，小方表示因去年在新加坡參加比賽，爸爸、媽媽、細佬和太太和肚中的女兒方愛嘉（Isla）也在場，覺得好感動，所以今次也會帶女兒一起去，希望全家人可一齊睇，又謂以前是希望日後參加游水比賽的目標，是游到女兒和以後的細佬妹識得睇：「回顧我嘅人生，其實我最佳時間就係而家，因為父母仲好健康，我有我自己嘅家庭，好美滿，要好好珍惜呢個時間，所以我都好希望我個女可以喺台上面或綵排時用紅館背景影張相，又或者好似好多artist咁，將來佢可以上台跳舞唱歌，我絕對鼓勵，但做唔做呢行就未必。」提到他剛才指演唱會會除衫，問到現是否操肌中？小方表示努力中，但最大隱憂的是本來打算回家做舉重的訓練，但現在返家後什麼都不想做，再加上心情靚很難節食，所以很矛盾。至於嘉賓方面，他表示會請，但未肯透露是誰。

方力申爆太太以前會check行蹤

一臉幸福的小方坦言有小朋友後變得很開心，自己也後悔頭一兩個月抱得少，因當時覺得她太柔弱，怕整親她，而女兒現在慢慢開始大，自己好掛住她「的式」的時候，現只能等下胎，又笑言除了自己外，太太其實也想快點再有小朋友。他又爆女兒最初被指不像太太，令太太有點不開心，但現在女兒長大後聽到多人覺得女兒像她就開心返，又謂太太旺自己之餘，雖然她與自己的父母同住，但就沒有婆媳糾紛，令他可以很放心去工作，更踢爆未有女兒時，約人去食晚飯，八點太太就會打電話來check他，現在已沒再找自己。小方坦言生女後人改變了很多，整個人生就像再Level up了一樣，現在要顧及及擔心的事情也多了很多，所以也覺得自己越來越Man。

許惠菁做司儀拒受訪

慈善組織「點滴是生命」（A Drop of Life）被指與國家公安部認定為邪教的「靈仙真佛宗」有關，組織昨日宣布取消本月22日舉行的「揹水一戰2026」慈善越野賽活動，但未交代原因。長期擔任「揹水一戰」榮譽顧問及大使的小方指自己也是收到消息要取消活動：「我諗同大家收到嘅通知都係一樣，我喺呢行都做咗25年，都做好多公益活動、支持好多慈善機構，我做嘅出發點好簡單，回饋社會同幫慈善機構令佢哋服務嘅對象有更好資源同照顧，其他嘅事我哋作為大使都係唔知情。（睇報道見到佢嘅背景有冇覺得驚訝？）我諗進一步嘅疑問，就問返嗰機構佢哋。」另外，日前傳出婚變的許紹雄女兒許惠菁今日做記者會司儀，不過她表示不接受訪問。