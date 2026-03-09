《香港早晨》台柱李有毅前DJ愛妻北上重返校園 龍小倫氣質斯文保養得宜外表年輕

80年代《香港早晨》主持李有毅淡出多年，因37歲兒子李國煒加入娛樂圈，才「出山」支持兒子。66歲的李有毅早前曾分享慶祝結婚41周年的全家福，近日又在社交平台透露，前加拿大廣播節目主持的太太龍小倫（Hedy）最近重返校園，展現活到老、學到老的精神。

李有毅為太太自豪

李有毅昨日（8日）在IG分享太太龍小倫的近照，並配文笑道：「哈哈哈！太太Hedy去了北京大學上課程，睇嚟佢上完課就玩個『名牌』，幾開心喎！」字裡行間充滿對太太的寵愛和自豪。

相關閱讀：66歲《香港早晨》台柱李有毅三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃

相關閱讀：《香港早晨》主持揭94年毅然辭職真相：有人肯娶喎 患遺傳病一年三度喪親自覺時日無多

從照片所見，李有毅太太到北京大學進修，龍小倫穿上設計感十足的印花外套，配上優雅的圍巾及黑色闊腿褲，戴上眼鏡的她氣質斯文，站在北京大學的校門外打卡。另一張照片，曝光龍小倫就讀的學院，龍小倫站在「北京大學全球健康發展研究院」的佈景板前，手持課程手冊，笑容滿面。

李有毅太太童心未泯

在課堂上，龍小倫展示課程為「北京大學前沿科技與人類健康研修班」，穿上黑白花朵圖案衛衣的她，面色紅潤皮膚緊緻，完全不像已屆花甲之年。照片中更捕捉到龍小倫童心未泯的一面，俏皮地將寫有自己名字「龍小倫」的學生名牌舉到頭頂，笑得開懷，非常享受校園生活。

相關閱讀：《香港早晨》李有毅息影後發福現身 62歲眼大靚仔樣不變仲精神咗