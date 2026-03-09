Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泳兒雲浩影贏「優秀流行歌手大獎 」 十大中文金曲率先揭曉部分獎項 周殷廷陳柏宇各擸兩獎

影視圈
香港電台主辦的「第 47 屆十大中文金曲頒獎音樂會」定於4月24日（星期五）假東九文化中心劇院隆重舉行，港台由今日（3月9日）起，一連四個星期一下午1時，透過港台第二台節目《Made in Hong Kong 李志剛》及港台社交媒體（包括YouTube、Facebook和Instagram），陸續公布部分獎項結果，並且播放歌手的得獎感言。

陳柏宇恨獎

今日揭曉結果的獎項包括部分「優秀流行歌手大獎」和「十大中文金曲獎」，以及「優秀流行華語歌曲獎」。得獎名單如下︰優秀流行歌手大獎 （部分）：（排名不分先後）泳兒、周殷廷、雲浩影、陳柏宇。十大中文金曲獎（部分）：《我所看見的未來》主唱：陳柏宇、作曲：Ariel Lai、作詞：梁栢堅。優秀流行華語歌曲獎：《上場》主唱：周殷廷、作曲：小熊吶、Delos、周殷廷、SHIGGA SHAY 西閣；作詞：小熊呐、維托、熙染、周殷廷、SHIGGA SHAY 西閣。

「第47屆十大中文金曲」設11個獎項類別

「第47屆十大中文金曲」共設11個獎項類別，包括「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「最優秀流行男／女歌手大獎」、「CASH最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊／組合獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「金針獎」。評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分；黃龍德會計師義務核算獎項結果。公眾可登入網上專頁瀏覽活動資訊。

 

