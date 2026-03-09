張頴康離巢後仍未簽經理人 : 暫時自己處理 自認非賣埠演員冇計劃重新專注電影

已離巢TVB的張頴康與太太麥雅緻齊齊出席「77工作室春茗」，張頴康指自己已離巢幾個月，正式離職日是11月9日，他指已服務TVB 19年，見到現在的世界不止電視劇和電影，也有其他新媒體，因此與公司談到想出去見識，而下決定前也有和太太好好商量，畢竟自己在這行學習多年，也想在其他地方嘗試一下，他形容與TVB關係非常之好，是「想返嚟隨時返嚟」，更否認是因沒作品沒發揮而離開，「沒有交惡，其他人離開前都有一段時間沒工作，被形容雪藏，我是工作到最後一天。」

張頴康笑太太麥雅緻跟經理人無分別

麥雅緻表示非常支持老公的決定，問到做老公經理人？她笑言幫他管好屋企便足夠了，因為經理人需要與圈中不同人接觸，張頴康笑言這段時間太太與經理人沒分別，因為每當他投入工作時，便不會接電話，當大家找不到他時，便會聯絡太太，笑指她很多事都非常清楚。問到簽約經理人嗎？張頴康指離開第一天便收到不少合作的聯絡，但由於仍未落實，現時仍由自己處理，笑言過年期間也非常忙，未有因離巢而放假休息。

張頴康想睇劉德華演唱會

而麥雅緻離開TVB後，一直忙於直播推介商品的工作，老公有空在身邊時也會做助手，現在亦會參與其中，張頴康笑言，「大家知道以前與TVB有約，很多產品工作我不方便參與，現在可以大大力推介，哈哈！」張頴康指沒計劃重新專注電影，沒限制在香港或其他地方工作，「如果電影和電影做選擇，我不是很賣埠的那種演員，電影機會實在不算多，所以兩者我還是選電視劇，因為即使你不是主角，仍有很多篇幅去演出，都可以好好演戲。」早年被劉德華發掘的張頴康，問華仔可有再招手？他笑言想睇對方的演唱會。