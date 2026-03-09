64歲港姐季軍老公北上搵食艱難 怒喝客人開聲問攞錢畫面曝光 曾患大動脈撕裂險癱瘓

現年64歲的吳毅將，以惡形惡相及魁梧健碩的身材，成功塑造了無數深入民心的反派角色。他自1982年於亞視戲劇訓練班畢業後，便投身演藝界，憑藉在《滅門慘案之借種》、《弱殺》等電影中極具張力的演出，奠定了其「御用惡霸」的地位，近年更靠惡樣在內地商演殺出血路，一邊表演一邊鬧觀眾，想不到這種沉浸式體驗，觀眾甘之如飴，令他事業大翻身。

吳毅將靠惡霸商演鬧人搵食

吳毅將近年將事業重心轉移至內地，並將自己昔日的「惡霸」形象轉化為獨特的表演風格，成功在商演市場殺出一條血路。在舞台上，他不僅僅是唱歌獻聲，更會瞬間「角色扮演」，對著台下觀眾惡言相向，重現經典反派的氣場。近日有網民將吳毅將在酒吧表演的片段放上小紅書，只見他身穿無袖上衣，大晒麒麟臂，對著台下觀眾大喝：「只要你跟我混，擔保你要錢有錢，要女人有女人，給我一萬塊。」之後他再補多句「慳啲啦」，引得台下觀眾哈哈大笑，氣氛熱烈。

吳毅將曾大動脈血管撕裂險癱

吳毅將北上之路其實並非一帆風順，他曾在何家勁開設的「勁家莊」擔任司機，負責開車送貨，為搵食放下了明星光環。但在2016年，吳毅將因持續的胸口和背部劇痛而求醫，經診斷竟是致命的大動脈血管撕裂。醫生當時判定，他有高達三成的機會面臨癱瘓甚至死亡。吳毅將事後在訪問中透露，這次撕裂幸運地是「由上而下」，並未直接衝擊腦部，這次與死神擦肩而過的經歷，讓他對生命有了更深刻的感悟。

吳毅將太太是港姐季軍唐麗球

吳毅將經歷過兩段婚姻，2000年與馬來西亞籍的前妻離婚後，他於2003年與1984年度香港小姐季軍唐麗球拉埋天窗，婚後誕下一女吳梓希。吳毅將在進行搭橋手術後，身體早已康復，但現時他仍需服食降血壓藥，改變飲食習慣，不可吃太多肉類，連演戲及運動都要避免太出力，在商演鬧人搵食都要適可而止。

