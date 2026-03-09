楊千嬅四合院舉行新歌直播音樂會 從石頭悟人生哲學：不用執着

楊千嬅在新一年為樂迷送上心靈禮物——全新單曲《回歸一塊小石頭》，她表示這首歌承載了入行多年來對生命的深刻體悟，日前更遠赴北京，在四合院內舉行網上直播音樂會，與合作無間的香港演唱會團隊，演繹了四首歌，並與歌迷聊天。千嬅表示，農曆年放假陪家人度新春，再放多一個假期，與老公到丁子高即興快閃飛泰國度假，休息過後就減吃減喝，籌備下半年度全新世界巡迴演唱會，

楊千嬅同老公遊泰國

千嬅表說︰「真係好耐冇去過泰國，所以我好似發現新大陸咁，覺得自己超大鄉里，乜嘢都『嘩』一聲！原來變咗咁多，原來咁多好嘢玩，咁多好嘢食，哈哈！」問有冇肥到？「梗係有啦！唔怕啦，我好快修心養性。最開心係喺曼谷不斷遇到朋友，不停同我食飯慶祝生日，冇諗過喺曼谷都食咗三個蛋糕，哈哈！」泰國返港後，千嬅就飛往北京為新歌及之後的巡演做宣傳，「由42度，變零下2度，即刻覺得自己冷縮熱脹下，瘦返少少！諗都冇諗過，北京重遇上第一場春雪！第一次遇春雪呀，唔係太凍，又好靚，好難忘。直播喺四合院做，我成個香港演唱會團隊飛晒過去幫手，襯埋個天落咗白雪，好有feel，喺一個咁嘅環境之下，唱咗新歌同三首舊歌，呢個別開生面的企劃，我人生都係第一次，綵排動用了幾十個機位，又打燈又設計走位路線，雪地上唱《自由行》，而家諗番都覺得好難忘，勁有feel！」

楊千嬅談創作緣起

談到新歌《回歸一塊小石頭》，千嬅透露早在《MY TREE OF LIVE 巡迴演唱會》期間經已萌芽，當時樂隊成員葉崇恩創作了一段用於《小城大事》間場換衫時的音樂，她首次聽到這段旋律已覺得十分動聽，萌生發展成一首歌的念頭，於是終於鼓起勇氣向葉崇恩提議，而對方更找來 Robynn（葉中月）一起參與，希望從女性角度注入更多細膩的情感，成品令千嬅一聽即「收貨」。

楊千嬅放低痛苦的根源

千嬅表示歌曲核心寄託在「一塊小石頭」的意象上，而最打動她的正是那份「回歸小石頭」的坦然：「這句『回歸一塊小石頭』好 touch 到我，所以連歌曲的封面照，我都係喺到疊石頭，親自堆砌石頭，其實好有人生哲學，你係咁砌、好多時砌極最後都係跌晒落嚟，其實生命過程就似疊石咁，冇得plan，慢慢向着自己喜愛、夢想目標行，大力吸多啖氣，都可能又要由頭砌過，砌砌下，我領悟到人呀，唔好諗咁多『然後』！唔使咁執着，享受個過程，心要知道安靜，時間自然會話俾你知最後答案。」