Rihanna比華利山豪宅遭狂徒連開10槍 擊中閘門打穿牆 天后案發時身處家中

美國天后Rihanna與美國男歌手未婚夫A$AP Rocky位於美國比華利山的豪宅，在當地時間8日遭到槍擊，有消息人士指，案發時Rihanna剛好在家中，幸而事件中未有造成任何人員受傷，但粉絲對Rihanna的人身安全非常擔憂。

Rihanna豪宅槍擊案已逮捕疑犯

據美媒報道，執法人員接報到場後，拘捕一名30歲的女疑犯，暫時未知犯案動機，案件目前在調查中，Rihanna未就開槍事件作出回應。洛杉磯警方發言人Jonathan de Vera向《洛杉磯時報》證實，在周日（8日）下午1時21分接獲報案，一名30歲的女性疑犯在在車內，朝Rihanna的豪宅連開數槍。

執法人員事後透露案情，在事發現場搵到女槍手手持的AR-15型號來福槍，在對面的街道坐在車內，向豪宅的鐵閘連開最少10槍，其中有5槍打中閘門，其中一發子彈打穿牆壁，之後駕車沿冷水峽谷大道（Coldwater Canyon Drive）向南逃逸。

A$AP Rocky跟三子女獲關注

警方接報後在無線電中發布嫌犯特徵，紮起頭髮身穿奶油色上衣，車底沾滿髒污。最終在半小時後成功逮捕女嫌疑犯。Rihanna已獲證實當時身在屋內，但未知A$AP Rocky及三名仔女RZA、Riot Rose、Rocki是否在場。