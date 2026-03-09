張振朗回應《東周刊》讚女友楊偲泳正能量不用𠱁 吳業坤未收到約滿通知 太太愛子被傳有孕是美麗誤會

張振朗與吳業坤到觀塘出席春茗活動，張振朗女友楊偲泳在賀歲片《夜王》中飾演「煲煲」難得解禁好身材，但戲份被大量刪剪，因此成為熱話，她則分享性感劇照並以《心照人生》憑歌寄意，《東周刊》早前直擊張振朗陪女友散心，呵護備至。問到是否已氹返「煲煲」？振朗指女友不用𠱁、是很正能量的人，既成熟又樂觀，並沒有因此不開心。對於女友身材被評價，振朗指留給她親自答比較好，對於曾入場支持女友，問有感劇情被大量刪減而感可惜？振朗稱：「點都好，作品出街不會是一、兩個人的決定，所有事相信監製導演都會有想法。」

吳業坤不介意誰做一哥

至於吳業坤遭唱片公司刪走名字疑約滿，坤哥稱未收到公司正式通知，自己也未決定去向，但約滿的確是差不多時間的事，自己也不是很了解，笑言在江湖上也可以見到大家，自己會努力爭取，名字拿下來也可以掛回去，最重要是自己很喜歡做音樂，但現在出歌的確困難。至於坤哥的去向傳出後，爆同門的張與辰與周吉佩憑人氣爭做「一哥」，《東周刊》更指張與辰更得到狄波拉指點，談到「一哥之爭」，坤哥笑言沒所謂，但開心大家仍叫他坤哥，覺得親切和得到大家承認他在音樂上的專業。至於太太愛子被傳出懷孕喜訊，問是否要恭喜坤哥做爸爸？他稱太太的姊姊剛剛生BB，而她去探望，相片中出現嬰兒用品而引起美麗誤會，要多謝大家的祝福，問到心急生B嗎？他指團拜時長輩也不急，著他們好好享受二人世界，一切順其自然。